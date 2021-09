Meghan Markle i-a adus un tribut discret Prințesei Diana în timpul vizitei la New York

Un accesoriu pe care Meghan Markle (40 de ani) l-a purtat în timpul vizitei sale recente la New York a atras atenția criticilor pentru semnificația lui.

După apariția ei pe scena Global Citizen Live din Central Park într-o rochie albă, mini, de la Valentino, Meghan a fost fotografiată etalând iconica geantă Dior Lady-D, al cărei nume este inspirat de Prințesa Diana.

O versiune a acestei genți i-a fost dăruită Dianei de către Prima Doamnă a Franței Bernadette Chirac în 1995, când accesoriul era cunoscut sub numele de Chouchou. Dianei i-a plăcut la nebunie geanta și a folosit-o la mai multe ieșiri publice, inclusiv Gala Met 1996, ceea ce a dus la redenumirea modelului. În 2019, Dior a creat versiunea Lady D-Lite, aleasă și de Meghan cu ocazia vizitei la New York.

Tot cu aceeași ocazie, Meghan a purtat și ceasul de aur Cartier Tank Francaise, care i-a aparținut prințesei.

Înainte de apariția lor la Global Citizen Live, care a marcat prima ieșire publică împreună de la nașterea fiicei lor Lilibet Diana în iunie, ducii de Sussex au vizitat One World Trade Center Observatory și s-au fotografiat alături de figuri politice importante ale orașului. În plus, ei s-au întâlnit și cu ambasadorul SUA la Organizația Națiunilor Unite, Linda Thomas-Greenfield, și chiar s-au oprit la o școală publică din Harlem, unde Meghan le-a citit copiilor din cartea ei, The Bench.

La GLC, Meghan și Harry au îndemnat din nou oamenii din întreaga lume să se vaccineze împotriva COVID și au subliniat importanța accesului echitabil la vaccin.

Vedeta TV britanică Piers Morgan a scris luni un articol acid în care i-a numit pe Meghan și pe Harry „cei mai toxici royals din lume”, spunând că recenta lor descindere la New York este ipocrită în contextul mutării lor în SUA pentru a scăpa de atenția publică. Morgan susține că mișcarea nu este decât un mod de a arăta lumii versiunea lor de familie regală.

