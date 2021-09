Meghan Markle și Prințul Harry, în vizită la New York. Apariția celor doi a surprins pe toată lumea

Prințul Harry (37) și Meghan Markle (40) au ajuns la New York și primul loc în care au poposit în această primă ieșire oficială din California de la nașterea lui Lilibeth a fost observatorul One World Trade Center.

Pe 23 septembrie, cuplul s-a întâlnit cu primarul orașului, Bill de Blasio, și cu guvernatoarea New York-ului, Kathy Hochul. Prințul Harry a purtat costum și cravată, în timp ce Meghan Markle a optat pentru maletă și pantaloni lungi, negri, și un palton bleumarin. Cu părul strâns la spate într-un coc, soția prințului a părut încântată de această rarisimă ieșire în public.

Prințul Harry și Meghan Markle sunt în oraș pentru Global Citizen Live și vor participa la evenimentul de 24 de ore din Central Park în acest weekend. GLC își propune să colaboreze cu liderii mondiali în căutarea echității globale în privința distribuirii vaccinurilor, pentru a pune capăt pandemiei COVID-19 pentru toată lumea. Inițiativa constă într-o serie de concerte organizate în orașe din întreaga lume, cu nume mari la microfon, printre care Sir Elton John, Kylie Minogue și Coldplay.

„Pandemia de COVID-19 a exacerbat inegalitatea medicală, socială și economică la nivel global. Împărțirea la nivel mondial a vaccinurilor adâncește și mai mult aceste disparități, populațiile cele mai sărace și cele mai marginalizate fiind cele mai afectate”, au declarat pe această temă ducii de Sussex.

Vizita cuplului la New York nu a scăpat de critica presei britanice. The Daily Mail a subliniat că cei doi au venit fără copii și a numărat bijuteriile purtate de Meghan cu această ocazie. Nici faptul că ea a ales să poarte negru la One World Observatory nu i-a mulțumit pe jurnaliștii din UK, sau că fotografiile au semănat foarte mult cu cele făcute de familia regală în timpul turneelor sale obișnuite prin lume.

Mai devreme luna asta, Prințul Harry a decernat premiul GQ Heroes Of The Year echipei de oameni de știință care au creat vaccinul Oxford-AstraZeneca. În discursul lui, prințul a vorbit despre importanța distribuirii echitabile a vaccinurilor către toate comunitățile, indiferent de continent. „În același timp”, a ținut el să sublinieze „familiile din întreaga lume sunt copleșite de dezinformare la scară masivă în presă și pe rețelele de socializare, unde cei care alimentează minciuni și frică îi fac pe oameni să ezite să se vaccineze, ceea ce la rândul său duce la divizarea comunităților divizate și la erodarea încrederii. Acesta este un sistem pe care trebuie să îl rupem dacă vrem să învingem COVID-19 și riscul unor noi tulpini.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

