Marina Almășan, noi declarații după ce i-a luat apărarea lui George Buhnici: „Îmi cer iertare pentru rănile provocate involuntar”

Marina Almășan a fost criticată în urmă cu câteva zile pe rețelele de socializare după ce i-a luat apărarea lui George Buhnici în contextul afirmațiilor sexiste și misogine făcute de acesta. Prezentatoarea TVR a scris un editorial în publicația Femei de 10 (unde este și redactora-șefă), intitulat Celulitele lui Buhnici, în care se prezintă „o feministă înrăită” și în cadrul căruia și-a expus opinia cu privire la declarațiile controversate făcute de Buhnici, jignind și ea, la rândul ei, corpurile femeilor.

Acum, Marina Almășan a scris un nou editorial în care și-a reconsiderat declarațiile făcute inițial în urma reacțiilor dure pe care le-a primit. Prezentatoarea TVR și-a cerut scuze pentru faptul că i-a luat apărarea lui George Buhnici privind declarațiile sale controversate.

„Stiți momentul acela în care orice faci, tot nu e bine?…. Ei, iată, mă aflu fix în acea gaură neagră a neputinței de a întelege cum Dumnezeu să repar ceea ce, fără nicio dorință, am stricat? Vă rog să mă credeți că, deși sunt copleșită de muncă la cartea pe care o scriu și de pregătirile pentru noul sezon al emisiunii, de trei zile nu fac decât să citesc și să recitesc ba articolele mele, ba reflectările lor în presă, ba comentariile pline de ură ale celor care au ripostat la editorialul meu. Am citit și-am recitit pentru că am vrut SĂ ÎNȚELEG. Tocilara din mine, cea care devora cărțile și nu concepea să existe vreo problemă la matematică pe care să n-o ducă la capăt, sau vreo carte pe care să n-o analizeze din scoarță-n scoarță, a vrut să înțeleagă CUM, CÂT și mai ales DE CE a greșit. După lecturi repetate, care mi-au provocat stări alternative de greață, „mea culpa”, tristețe, regret, silă, revoltă etc, am apelat, în final, la un instrument neașteptat. Salvator. Am închis ochii și mi-am imaginat că sunt… supraponderală. Că sunt fix același om, cu același chip, cu același trecut, aceeași meserie, aceleași năzuinți, aceeași dragoste de părinți, copii și oameni în general, doar că sunt …grasă. Nu grasă, FOARTE grasă. Și tot cu ochii închiși, am încercat să „trăiesc” puțin viața unei astfel de femei. Faptul că nu reușește să poarte niciodată rochiile care i-ar plăcea, faptul că lumea în jur se uită chiorâș la ea iar unii ghiolbani chiar o ironizează, faptul că, ori de câte ori se privește în oglindă, oftează , iar când privește spre colegele sale de birou, mult mai suple, oftează din nou.”

Totuși, Marina Almășan aduce acum o nouă jignire la adresa altor persoane, mai exact la „pițipoancele supraponderale care se îmbracă provocator de indecent”, după cum a scris prezentatoarea TV.

„Am încercat să-mi imaginez câtă suferință îi produce orice activitate căreia trupul i se împotrivește și cât de tare o doare, văzând cum bărbatul iubit și căruia nu-i poate reproșa nimic, nicidecum infidelitate, se mai uită lung, pe furiș, la câte-o asistentă tv sau câte-o copertă glossy… Am stat cu ochii închiși câteva minute bune…. După ce am considerat că am intrat în pielea (dar mai ales în mintea) unei astfel de femei, am recitit discursul lui Buhnici și, mai mult, editorialul meu. Și abia atunci AM ÎNȚELES. Am înțeles și nu mi-a căzut bine deloc, căci am înțeles cât de inabilă am fost în a-mi exprima o opinie și câtă confuzie a creat asocierea acesteia cu acea poziție abjectă a necunoscutului mie jurnalist. Și m-am simțit deodată atât de prost față de femeile acelea pe care, fără să realizez, le-am rănit, în dorința primară de a amenda eu însămi, de fapt, o categorie foarte restrânsă a lor – cea a pițipoancelor supraponderale care se îmbracă provocator de indecent. Dar nu, n-am punctat suficient de clar aceast lucru.”

În continuare, Marina Almășan a ținut să-și ceară scuze față de femeile pe care le-a criticat. Aceasta a susținut că de fapt a reacționat la valul de revoltă îndreptat către George Buhnici după derapajul său fără a se concentra asupra declarațiilor problematice făcute de el, și că a fost „revoltată că un ziarist a fost amendat pentru exercitarea dreptului la propria opinie.”

„Și iată cum eu, cea despre care aveam părerea că nu știe să facă rău, a răscolit, folosind o mână de cuvinte, sufletele atât de sensibile la acest subiect, ale unei categorii de femei pe care mintea mea, de fapt, o exclusese. Știu că acest nou editorial al meu le va părea unora un semn de slăbiciune. Alții îl vor ignora, căci el le taie dreptul de a mă mai lovi. Eu cunosc foarte bine lecția orgoliului și nu doresc să-i devin acestuia sclav. „Orgoliul poate conduce la autodistrugere” – spunea scriitorul antic Esop. De aceea mi se pare firesc nu atât să mă justific (pentru că, „qui s’ excuse, s’accuse”), cât să-mi cer iertare față de acele femeile plinuțe care au fost atât de afectate de poziția mea insuficient cântărită. Da, am reacționat la atacarea jurnalistului Buhnici fără a mă concentra prea mult pe spusele lui (recitindu-le, am realizat dezastrul!)! ci fiind pur și simplu revoltată că un ziarist a fost amendat pentru exercitarea dreptului la propria opinie. Am fost, așa cum am spus în acel blestemat editorial, OARECUM „avocatul diavolului”; și iată că diavolul m-a ademenit în mlaștina sa…”

De asemenea, Marina Almășan adaugă faptul că a reflectat asupra declarațiilor sale făcute în editorialul inițial și a realizat că acestea au rănit mai multe persoane.

„Regret panta dramatică pe care a luat-o un subiect pe care-l consideram minor. Mi s-a părut chiar de nebăgat în seamă, în aceste vremuri care apasă cu atâta greutate pe viața românului. Astăzi am găsit însă răgazul să meditez la tot ceea ce am scris și MI s-a scris și am realizat că subiectul nu e deloc minor. Că face atingere sufletului omenesc, cel mai sensibil univers cu puțință. Am anunțat, așadar, diavolul că reziliez contractul cu el, că-i cer daune morale pentru că m-a sedus și, ca să închei simetric cu însuși motivul acestui editorial: îmi cer iertare pentru rănile provocate involuntar. Acest cuvânt am să vă rog să îl rețineți: INVOLUNTAR. P.S. Nu voi mai glosa pe acest subiect. Voi continuă să coordonez Campania lansată, care nu este nicidecum o răsucire a cuțitului în rana produsă femeilor plinuțe, ci este însuși felul meu de a-mi lua revanșa față de ele, adunând sfaturile unor oameni cu (o altfel de) greutate, adresate lor, spre binele lor. Cu toată prețuirea față de toate acele persoane, cărora greutatea nu le-a eclipsat frumusețea sufletului”, a scris Marina Almășan.

Derapajul lui George Buhnici

George Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Declarațiile fostului prezentator de la PRO TV au făcut înconjurul Internetului românesc și au stârnit o mulțime de dezbateri și reacții în mediul online.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici pentru Antena Stars.

George Buhnici nu s-a oprit din declarații. În aceeași emisiune menționată mai sus, acesta a făcut o remarcă cel puțin problematică despre soția lui, Lorena, alături de care are și o fiică, pe nume Ariana.

„Eu am noroc că am o nevastă care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur. Uită-te la ea! Câţi ani îi dai?”. Reporterul îi spune: „25”, iar Buhnici răspunde: „Mulțumesc, ai văzut.” Reporterul adaugă: „Dar nu-i minoră, cum ai zis!”, iar Lorena, soția lui George Buhnici, zice: „Nu, nu sunt, Doamne ferește!” Ulterior, George Buhnici precizează: „Auzi, dacă-ți spun vârsta adevărată o să înțelegi că e minoră! Că dacă scazi cât i-ai dat tu cu cât are ea, minoră iese!”.

