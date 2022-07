Maia Morgenstern, reacție după derapajul lui George Buhnici: „Să ne purtăm frumos, să ne exprimăm civilizat”

Mai multe persoane publice au transmis mesaje dure în urma derapajului lui George Buhnici. Fostul prezentator de la PRO TV a făcut o serie de comentarii sexiste și misogine despre corpurile femeilor.

Maia Morgenstern a reacționat pe pagina sa de Facebook, acolo unde prin intermediul unei postări și-a expus opinia cu privire la declarațiile controversate făcute de George Buhnici care au făcut înconjurul Internerului în ultima perioadă și care au stârnit o mulțime de dezbateri pe rețelele de socializare.

George Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Declarațiile fostului prezentator de la PRO TV au făcut înconjurul Internetului românesc și au stârnit o mulțime de dezbateri și reacții în mediul online.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici pentru Antena Stars.