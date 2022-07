Nadine a reacționat după ce Marina Almășan i-a luat apărarea lui George Buhnici: „M-a lăsat mută și cu durere de stomac”

Declarațiile jignitoare, misogine și sexiste făcute de George Buhnici la adresa corpurilor femeilor continuă să stârnească reacții dure în spațiul public. Pe de altă parte, realizatoarea de televiziune Marina Almășan i-a luat apărarea și a susținut afirmațiile problematice făcute de acesta.

După derapajul lui George Buhnici, Marina Almășan a scris pe site-ul la care este redactoră șefă un articol intitulat Celulitele lui Buhnici. În acel articol, în care prezentatoarea de la TVR se intitulează „o feministă înrăită”, aceasta și-a expus opinia cu privire la declarațiile controversate făcute de Buhnici, jignind și ea, la rândul ei, corpurile femeilor.

Nadine și-a spus părerea despre articolul Marinei Almășan într-o postare publicată pe Facebook, care a fost însoțită de câteva citate din articolul scris de prezentatoarea de la TVR. Vedeta a recunoscut faptul că s-a arătat șocată atât de declarațiile lui George Buhnici, cât și de cele ale Marinei Almășan.

Nadine aduce în discuție responsabilitatea pe care o au persoanele publice în privința discursului lor, precum și modul îi care îi pot influența pe tinerii din ziua de astăzi și nu numai.

„Cine are de suferit că oameni „în toată splendoarea celulitei și a kilogramelor lor” stau la plajă, în comparație cu afirmațiile lui Buhnici? Când afli răspunsul vezi că libertatea de expresie nu mai este egală cu statul pe plajă. Almășan continuă: „prost nu e cine vinde, ci cine cumpără”. Cine ne pune să citim ceea ce nu ne place? Suntem cumva mazochiști”. Eu, la 45 de ani, schimb blogul neatinsă de libertatea de expresie a nimănui, însă ce ne facem cu toți tinerii care nu au experiență de viață? Care nu știu să aleagă o informație bună de una… gunoi? Internetul nu este reglementat, dar va fi, însă până atunci, repet, cine plătește prețul acestei lipse de responsabilități din spațiul virtual/social? Pentru că da, din păcate, ei, adolescenții, tinerii, sunt „proștii” care „cumpără” astfel de mesaje bolnave. Câți adolescenți citesc părerile influencerilor? Câți oameni care nu au avut șansa de a învăța să discearnă între bine și rău se lasă influențați de aceste păreri? Ce concluzii trag ei în urma unor astfel de mesaje? Ce vor crede despre ei înșiși, despre lumea în care trăiesc, despre viitorul lor? Trebuie să ne pese, trebuie să ne punem aceste întrebări, dacă vrem să nu ne moară copiii din cauza drogurilor, sau dacă nu vrem să avem copii alcoolici, sau copii nefericiți în general. Când nu știi cine este afectat de mesajul tău, atunci te abții!”

În încheiere, Nadine ține să tragă un semnal de alarmă referitor la consecințele care apar în urma unor afirmații toxice, cum sunt cele promovate de Marina Almășan și de George Buhnici.

„Mult rău faceți cu asemenea mesaje! Cuvintele voastre (Almășan & Buhnici) sunt ca o armă folosită împotriva celor tineri, care au nevoie să știe, DE FAPT, că noi ăștia mai „bătrâni” ne zbatem să construim pentru ei, și pentru noi, o lume mai sigură, în care avem toți loc, indiferent de cum arătăm, fie în online, fie în viața de zi cu zi. O lume în care sunt acceptați și respectați pentru cine sunt ei ca oameni, nicidecum pentru cum arată. Scopul este ca tinerii să se concentreze să trăiască în echilibru, atât fizic, intelectual, cât și emoțional. Eu nu v-aș citi, și nici n-aș reacționa, dar mă înspăimântă gândul că văd gunoi printre flori și nu fac efortul să-l arunc la coș. Mă refer la părerile voastre, nu la voi ca oameni. Am învățat să fac diferența între om și comportamentul său” , se arată în mesajul publicat de Nadine pe Facebook.

George Buhnici, care se afla pe plajă la festivalul Neversea, a ținut să emită păreri nesolicitate despre corpurile femeilor și despre cum ar trebui să arate ele în cadrul unui interviu acordat emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena Stars. Declarațiile fostului prezentator de la PRO TV au făcut înconjurul Internetului românesc și au stârnit o mulțime de dezbateri și reacții în mediul online.

„Mi se pare că ar trebui să le spunem oamenilor din jurul nostru când arată bine că arată bine. Și am văzut fete care arată foarte bine aici. Am văzut și fete care nu arată foarte bine şi nu aş vrea să mi se interpreteze, dar suntem la festival, putem să dăm vina pe orice. E după ora la care puteam să şi fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi. Deci, dacă ați investi în săliță cât investiți în tatuaje, cred că am fi toți mai bine. Încurajez pe toată lumea să dea un pic pe la sală. Pentru că de ce? Dacă vrei să vii la mare, îmi arăți piele și sigur vrei să ne împrietenim, ar trebui să mă convingi și cu altceva decât cu decolteul. Putem fi de acord că e normal să ne uităm la țâțe și la buci? Aia vreau să văd la mare!”, a spus George Buhnici pentru Antena Stars.