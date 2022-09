„M-a certat nevasta!” Discuție savuroasă între Răzvan și Irina Fodor. De la ce a pornit totul

Răzvan și Irina Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar împreună au o fetiță superbă și o familie de vis. Cei doi au o relație bazată pe dragoste și susținere, iar când vine vorba despre proiectele personale, se sprijină necondiționat.

Cei doi au și o relație foarte specială cu fanii care îi urmăresc pe rețelele de socializare și împărtășesc cu aceștia momentele importante din viața lor de familie și nu de puține ori discuțiile lor de cuplu devin subiect de amuzament pe social media.

Așa s-a întâmplat și de această dată, Răzvan Fodor fiind cel care a povestit despre cea mai recentă discuție avută cu soția lui, un schimb de replici amuzant, ocazionat de prima zi de școală a fiicei lor, Diana.

Totul a pornit de la ținuta pe care Răzvan Fodor a dorit să o poarte cu această ocazie, ținută cu care soția acestuia nu a fost deloc de acord. Prezentatorul a cedat insistențelor soției sale de a se îmbrăca adecvat, însă rezultatul a fost unul amuzant pentru că atât el, cât și Irina și fiica lor au ajuns să poarte aceleași nuanțe.

Irina și Răzvan Fodor nu se sfiesc să dezvăluie detalii din relația lor, spre bucuria fanilor. Cei doi sunt surprinși adesea tachinându-se reciproc, fiind două firi comice și deschise. Într-un moment de sinceritate, prezentatoarea TV a povestit cum a fost convinsă de soțul ei să adoarmă aproape seară de seară pe canapea.

„Nu-l văd asta neapărat ca pe un compromis. El adoarme aproape în fiecare seară pe canapeaua din living. Și mă rog de foarte mult timp de el să nu mai stea acolo, să mergem în dormitor și să dormim acolo. Nu puteam și noi să dormim în dormitorul nostru mare și frumos, unde și acolo avem televizor. Mă chinui cu treaba asta de multă vreme. Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las, în fiecare seară mă culc bombănind lângă el”, a spus Irina Fodor pentru Click.ro.