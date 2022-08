De ce Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol ca prezentatoare a noului sezon Chefi la cuțite

Cea mai îndrăgită întrecere gastronomică din România revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima dată când show-ul are două prezentatoare, o formulă care face cu atât mai special sezonul 10 Chefi la cuțițe. Irina Fodor prezintă primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci când Gina Pistol a fost diagnosticată cu COVID-19.

„Mă pregătisem pentru începutul noului sezon Chefi la cuțite, dar am aflat cu două zile înainte că am Covid și astfel nu am putut să particip la filmări. De aceea Irina a preluat rolul de prezentatoare, iar atunci când m-am însănătoșit, am revenit pe platouri. Îmi pare rău că am ratat startul sezonului 10, dar, în același timp, pot spune că această formulă nu face decât să adauge acel ingredient aparte, perfect pentru un show aniversar”, a declarat Gina Pistol.