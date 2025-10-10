Lino Golden are o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici. Cum a apărut alături de noua parteneră

Lino Golden și partenera lui, Delia Salchievici, s-au căsătorit civil în luna aprilie a anului 2024, însă după doar un an de căsătorie au decis să se despartă.

Lino Golden are o nouă relație după divorțul de Delia Salchievici

În urmă cu câteva luni, Delia Salchievici a dezvăluit că are o relație după divorțul de artist și iată că și acesta și-a refăcut viața amoroasă.

Potrivit surselor mondene, de mai bine de o lună, artistul trăiește o nouă poveste de dragoste. Recent, a plecat alături de partenera sa în vacanță, în Dubai. Lino Golden a dezvăluit și câteva imagini în care se zăresc o mână de femeie sau un picior, totul pentru a confirma subtil că nu a plecat singur în vacanță.

Se pare că iubita lui Lino Golden este make-up artist, așa cum se prezintă chiar ea în descrierea de pe rețelele sociale. De altfel, are și ea fotografii din Dubai, acolo unde se află alături de cântăreț, și a apelat la aceeași strategie: postează imagini și clipuri video în care lasă să se vadă părți din corpul lui Lino Golden. Ba chiar a și redistribuit o imagine publicată de artist, scrie Spynews.ro.

Delia Salchievici, dezvăluiri despre noul ei partener

Delia Salchievici a fost reținută în legătură cu relația pe care o are acum cu medicul estetician Auday Al-Ahmad. Cei doi au fost surprinși împreună în mai multe ocazii și, după câteva săptămâni de speculații, tânăra a decis să își asume relația și să vorbească despre noua poveste de dragoste pe care o trăiește.

Delia a confirmat că are o relație cu Auday Al-Ahmad. Ea a mărturisit că, atunci când a divorțat de Lino Golden, și-a dorit să rămână singură mai mult timp și nu a căutat o relație, însă a simțit o conexiune prea puternică între ea și Auday Al-Ahmad, astfel că a decis să îi dea o șansă.

„Am primit fel și fel de păreri, însă nu mă voi lăsa condusă de ele niciodată. Într-adevăr, nu aveam în plan să formez ceva alături de altcineva, îmi doream să stau singură mult mai mult timp, dar așa s-a întâmplat. A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum. Dacă a fost un sentiment nou, am spus să dau o șansă”, a declarat Delia, la Summer Star, citată de Spynews.ro.

Delia și noul ei partener

Lino Golden, prima reacție după ce Delia a dezvăluit că are o nouă relație

Lino Golden a vorbit despre noua relație a fostei sale soții pe rețelele de socializare, unde a făcut acuzații directe de infidelitate la adresa acesteia.

Artistul a declarat că Delia ar fi avut „pe cineva de rezervă”, insinuând că aceasta ar fi fost pregătită să iasă din relație cu mult înainte de despărțirea oficială.

„Nu am vorbit până acum pentru că am crezut că lucrurile intime rămân intime. Dar o femeie nu pleacă de lângă soţul ei… dacă nu are deja un back-up. Da, treceam printr-o perioadă grea. Dar iubirea adevărată nu dispare când ți-e greu. Atunci se arată. Am iubit-o cu tot sufletul. Dacă n-ar fi fost așa, nu mi-aş fi dorit să fac un copil cu ea. Asta o știu doar cei apropiaţi. Nu vreau scandal. Vreau linişte. Și îi doresc să fie fericită. Atât am avut de spus”, a scris Lino Golden pe rețelele de socializare.

