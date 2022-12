Lidia Buble, anunț neașteptat privind cariera sa: „Plec la Miami”

Lidia Buble este printre cele mai apreciate artiste de la noi, care se bucură de un succes răsunător. Vedeta este implicată în foarte multe proiecte, fiind tot timpul ocupată cu cariera sa. Multe dintre piesele sale au ajuns imediat hit-uri și nu este de mirare că muzica ei a ajuns și peste hotare. Cântăreața are planuri mari pentru anul următor și și-a surprins fanii cu un anunț neașteptat.

Cântăreața își trăiește visul cu ochii. Lidia Buble a anunțat cum arată programul ei în următoarea perioadă, pregătind o mulțime de surprize pentru fani. Vedeta a spus că pregătește un întreg album cu piese latino, iar colaborările vor trece de această dată de granițele țării.

Astfel, artista va cânta în preajma Crăciunului la Oradea, iar de Revelion va urca pe scenă într-un spectacol inedit din apropierea Bucureștiului. Cu toate acestea, surpriza cea mare a venit când aceasta a spus că urmează să plece în Miami, unde va înregistra piese alături de mari artiști de renume din străinătate.

„Pe lângă că am să fiu pe scenă alături de oamenii foarte dragi mie, pe 22 am să fiu la Oradea, de Revelion am să fiu undeva în apropiere de București. Iar până atunci.. plec în Miami… pentru că mă așteaptă o colaborare cu niște nume grele din muzica latino. Pregătesc un album pentru anul viitor, internațional, latino bineînțeles”, a spus Lidia Buble, conform Ciao.