Lidia Buble, dezvăluiri despre experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Lidia Buble a părăsit emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!” după o lună intensă de competiție. Încă din momentul în care a aflat că a fost eliminată, artista a declarat că este mulțumită de parcursul pe care l-a avut și recunoscătoare pentru ceea ce a trăit în jungla din Republica Dominicană.

În cadrul unui interviu pentru EGO.ro, Lidia Buble a oferit detalii despre experiența „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Artista a dezvăluit că a plecat în competiție cu gândul să-și cunoască mai bine limitele. Deși nu a reușit acest lucru, tot se consideră o câștigătoare și a explicat și motivul.

„Eu sunt o femeie care atunci când vine vorba de adrenalină se aruncă cu capul înainte fără să stea să se gândească prea mult și nu îmi pare rău deloc. Eu în competiția asta am descoperit foarte multe la mine. Fix pentru asta m-am dus. M-am dus să-mi cunosc cumva limitele și mă sperie faptul că nu am reușit să le cunosc pentru că eu din emisiune nu am ieșit reununțând sau ridicând o mână strigând „Sunt celebru, scoate-mă de aici”, pe mine m-a scos un joc oarecum banal, dar probele cele mai grele pe care le-am avut de făcut, le-am făcut față cu brio, zic eu. Sunt foarte mândră de tot parcursul meu. Dar cea mai norocoasă și cea mai câștigată mă simt pentru faptul că am câștigat oameni în viața mea, oameni de milioane, pe care probabil că nu i-aș fi întâlnit în alte circumstanțe.”