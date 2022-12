Lidia Buble, dezvăluiri inedite din viața personală: „Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit”

Lidia Buble este cât se poate de deschisă când vine vorba despre proiectele în care este implicată, dar și de experiențele pe care le trăiește pe plan personal. După o perioadă agitată din viața ei, vedeta a vorbit sincer despre liniștea pe care și-a găsit-o și a oferit detalii inedite despre viața de acum.

Artista a vorbit într-un interviu pentru Fanatik.ro despre faptul că a reușit să își găsească liniștea în ultima perioadă, declarându-se o femeie iubită. Lidia Buble a povestit că, după o perioadă tumultoasă, acum este în echilibrul pe care și-l dorea și se bucură din plin de lucrurile frumoase din viața ei.

De asemenea, Lidia Buble a vorbit despre faptul că nu este copleșită de regrete și nu are motiv pentru care să îi pară rău de ceva. Astfel, cântăreața este împăcată cu toate deciziile pe care le-a luat de-a lungul timpului, iar asta a ajutat-o să devină persoana care este astăzi.

„Nu am regrete pentru că, de fiecare dată, am luat ca atare și am îmbrățișat orice situație care a venit, iar asta m-a făcut să fiu omul de astăzi și, mai ales, să fiu mai puternică.”