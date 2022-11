Lidia Buble, condamnată la un an de închisoare în dosarul de dare de mită

Lidia Buble a primit o condamnare de un an de închisoare cu suspendare de judecătorii Tribunalului București în dosarul de dare de mită. Artista a fost judecată după ce a mituit în trafic agenți de Poliție ai Capitalei. Sentința cântăreței a fost comunicată pe 17 noiembrie și nu este singura găsită vinovată.

Cântăreața a fost anchetată în urma unor fapte petrecute în luna februarie a anului 2021, când existau restricții de circulație. Lidia Buble a fost oprită de polițiști în trafic fără a deține o declarație pe propria răspundere. Pentru a nu fi amendată, dar și pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest, artista le-ar fi dat 900 de lei mită agenților, după ce ar fi contactat o altă persoană care ar fi încurajat-o să facă acest gest.

Potrivit Fanatik.ro, rechizitoriul a fost întocmit la data de 16 noiembrie 2021 și mai multe persoane au fost implicate în acest dosar și trimise în judecată.

„În baza de art. 290 alin. (1) C. pen., cu aplic. art. 75 alin. (2) lit. „a” şi „b” C. pen. cu aplicarea art. 396 alin. 10 c.pr.pen. condamnă inculpata Lidia Buble, fiica lui ………………………………., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru infracţiunea de dare de mită. În baza art. 91 c.pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, stabilind termen de încercare pe o durată de 2 ani. În baza art. 93 alin. 1 şi alin. 2 lit. b c.pen pe durata termenului de supraveghere, inculpata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere şi obligaţii: a)să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b)să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c)să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d)să comunice schimbarea locului de muncă; e)să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. f) să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii în comunitate”, se arată în decizia transmisă de judecătorii Tribunalului București, citată de Fanatik.ro.