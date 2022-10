Lidia Buble și-a făcut o nouă schimbare de look. Cum au reacționat fanii artistei

Lidia Buble este adepta transformărilor și nu îi este teamă să experimenteze din punct de vedere al look-ului și să abordeze diferite zone stilistice. Cântăreața și-a făcut recent o schimbare, iar fanii au fost încântați.

Dacă până acum Lidia Buble avea părul mai lung, a decis că este momentul să abordeze un nou look. Cântăreața are acum părul mult mai scurt și, pe lângă asta, și-a făcut și breton. Artista a publicat o imagine pe contul ei de Instagram cu schimbarea de look și a primit o mulțime de aprecieri de la urmăritori.

„New me”, a scris Lidia Buble alături de fotografia cu noul ei look.

Fanii artistei au reacționat și au felicitat-o și complimentat-o pentru schimbarea la care a apelat. „Wowwww, superbă”, „Ești foarte frumoasă. Îți stă bine cu noul look”, „Îți stă super fain noul look”, „Ce frumoasă ești!!!”, „Foarte frumoasă!!!”, „Ce faaaaain”, „Indiferent cum îți faci coafura îți stă bine, ești frumoasă!”, sunt o parte dintre comentariile primite de Lidia Buble pe Instagram.

Lidia Buble a fost concurentă în emisiunea „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Artista a părăsit competiția din Republica Dominicană după o lună de participare. În ediția de joi, 6 octombrie, ea a fost eliminată.

Pe contul personal de Instagram, Lidia Buble le-a transmis un mesaj urmăritorilor ei referitor la experiența pe care a trăit-o în competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”.

„Hasta la vista, baby! Vin acasă, păzea!!! ✈

TANC DE NEÎNVINS! Așa sunt și mă simt, după întreaga experiență de la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Neînfricată, mai puternică, mai sigură pe mine, hotărâtă să dărâm și cele mai mari ziduri din calea mea, mai însetată de a soarbe din tot ce înseamnă omenia și oamenii buni și adevărați, mai sigură pe ce-mi aleg în viață să fac, mai cerebrală și echilibrată cu persoanele pe care abia le întâlnesc, mai recunoscătoare de pita de pe masă, cartofii prăjiți și toate dulciurile din lumea asta, mai recunoscătoare de dragostea și sprijinul familiei și celor apropiați… mai schimbată ca oricând. ÎN BINE, ÎN TOT CE EXISTĂ ÎN LUMEA ASTA ȘI POATE CONTRIBUI LA A FACE BINE. Mi-am învins fricile, fobiile și am avut curaj să-mi spun, mereu: „Luptă, Florica, luptă până-n pânzele albe, o viață ai!”.

Cu dor și nerăbdare, să îmi revăd părinții, surorile, nepoții, pe cei dragi, plec din această aventură care m-a schimbat complet. Și cu poftă nebună de mâncare normală și MULTĂĂĂĂĂ!!!

Mulțumesc, tuturor celor implicați, echipei de producție, cameramani, Cabral, Adela, toți ați fost și sunteți „Jos, pălăria!”. Și Chucky primește mulțumiri, pentru momentele în care ne cam scotea din monotonie, dar și băga spaima în noi, concurenții.

Urmează o altă etapă, o nouă Lidia Buble cu foarte multe de oferit și arătat!!! Ochii și urechile pe mine, amigos!!!”, a transmis Lidia Buble pe Instagram.

Foto: Instagram

