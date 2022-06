Declarațiile neașteptate făcute de Lidia Buble despre Răzvan Simion, la 2 ani de la despărțire

Lidia Buble a vorbit despre fostul ei partener, Răzvan Simion, alături de care a format un cuplu timp de cinci ani. Artista și prezentatorul matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani” de pe Antena 1 s-au despărțit în vara anului 2020. Deși s-au separat, cei doi încă mai lucrează împreună, reușind să separe partea sentimentală de cea profesională.

Lidia Buble a fost invitată în emisiunea „Duet cu Alexandra” și a vorbit despre cariera ei muzicală. Artista a recunoscut că Răzvan Simion a avut un rol important asupra carierei ei.

„Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan. El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate. Artista pe care o îndrăgesc cel mai mult și pe care regret că nu am cunoscut-o și auzit-o live este Laura Stoica. Este artistul meu de suflet.”