Răzvan Simion i-a făcut o declarație de dragoste iubitei sale, Daliana Răducan

Răzvan Simion și Daliana Răducan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton. Deși sunt discreți când vine vorba de povestea lor de dragoste, ocaziile în care apar împreună pe rețelele de socializare sunt apreciate de către fanii celor doi.

Recent, Răzvan Simion a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram o fotografie în care apare alături de Daliana Răducan. Imaginea a fost însoțită de o superbă declarație de dragoste din partea prezentatorului TV. Acesta a scris un citat din cartea „Micul Prinț” care evidențiază sentimentele pe care le are față de partenera lui.

„Bineînțeles că te iubesc. Este vina mea că nu ai știut asta până acum.” Micul Prinț.”

Răzvan Simion formează de mai bine de un an un cuplu cu Daliana Răducan. Relația lor este din ce în ce mai serioasă, iar dacă la început au preferat să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, având în vedere notorietatea de care are parte prezentatorul TV, acum cei doi apar tot mai des împreună în imaginile pe care le postează în mediul online. De asemenea, Daliana Răducan îi cunoaște deja și pe Ianca și Tudor, cei doi copii pe care partenerul ei îi are alături de fosta lui soție, și și-au petrecut până acum timpul împreună cu mai multe ocazii.

Răzvan Simion și Daliana Răducan au vorbit deschis într-un interviu pentru revista VIVA! despre începutul relației lor.

„Îmi amintesc un sărut pasional când era cât pe-aici să o scap pe Daliana în Bosfor. Ne-a plăcut Istanbulul, e ca o poveste care îți încântă toate simțurile. Sunt multe locuri în lumea asta pe care vrem să le însemnăm pe harta iubirii noastre”, a declarat prezentatorul de la Antena 1 pentru VIVA!.

Pentru aceeași publicație, Daliana Răducan a povestit cum a fost prima întâlnire cu Răzvan Simion:

„Pentru mine a fost extrem de emoționant, Răzvan fiind persoană publică. Sunt o fire discretă și destul de retrasă, așa că, recunosc, m-am temut să mă expun. Mediul acesta este nou pentru mine și am ezitat să dau curs invitației lui Răzvan. După cum vedeți, sentimentul de iubire a prevalat, iar presa ne-a primit frumos.”

