Răzvan Simion, declarații inedite despre fostele sale relații: „Sunt recunoscător”

Răzvan Simion și fosta lui soție, Diana, s-au despărțit în 2015 după o căsnicie de aproximativ 15 ani și au împreună doi copii, o fată pe nume Ianca, în vârstă de 17 ani, și un băiat pe nume Tudor care are 13 ani.

Ulterior, Răzvan Simion a fost într-o relație de lungă durată, mai exact de 5 ani, cu Lidia Buble. În luna iunie a anului 2020 acesta a confirmat public despărțirea de artistă, după ce s-au vehiculat în presă mai multe zvonuri privind o posibilă separare între cei doi. „Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Suntem în continuare o echipă și construim proiectul muzical”, declara prezentatorul TV la vremea respectivă.

Recent, Răzvan Simion a fost invitat la podcast-ul lui Damian Drăghici, iar cu această ocazie prezentatorul TV a făcut declarații neașteptate despre fostele sale relații.

„Pe plan personal avem o grămadă de planuri. Sunt într-o perioadă nesperat de bună sentimental. S-a schimbat inclusiv iubirea, este una mult mai matură, nu neapărat despre fluturi în stomac, că la un anumit grad al elevării tale iubești altfel, mai așezat, mai intens. Eu sunt recunoscător până la Dumnezeu și înapoi tuturor femeilor care au trecut prin viața mea, de la care am avut lucruri de învățat, am înțeles că etapa trebuia să existe, lovitura de pragul de sus sau treptele au fost acolo legate cumva de energia feminină echilibrată în fiecare dintre noi. Am înțeles și dezechilibrele pe care eu le-am avut și pe care le-am produs. Fără suma experiențelor, eu nu puteam să ajung omul care sunt astăzi. E foarte important să le privești ca pe o lecție pe care ți-o transmite Universul. Mi-a fost foarte greu… aia cu ce o să zică lumea. Eu am dreptul să fiu fericit”, a spus Răzvan Simion.