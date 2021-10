Răzvan Simion și Dani Oțil, mesaje emoționante despre situația pandemiei de coronavirus din România

Răzvan Simion și Dani Oțil au vorbit în ediția de miercuri, 20 octombrie 2021, a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, pe care o prezintă la Antena 1, despre situația în care se află România în prezent, traversând un al patru val al pandemiei de coronavirus.

După prezentarea unui material, în care un reporter al emisiunii a fost prezent la cea mai mare bază de contaminare a ambulanțelor SMURD, Răzvan Simion a ținut vorbească despre faptul că toate persoanele din sistemul sanitar sunt epuizate. „Medici, piloți, paramedici, oameni din prima, a doua sau a treia linie vorbesc încet, sacadat, apăsat pentru că sunt sfârșiți, la capătul puterilor. E un moment pe care aș vrea să îl depășesc. Am mulți prieteni și de o parte a baricadei și de cealaltă, sunt medici, asistente, infirmiere, prieteni comuni, ce efectiv nu mai pot.

Cu ochii în lacrimi, prezentatorul TV le-a transmis un mesaj celor care în continuare nu cred în existența acestui virus. „Nu știu cum să răspund valului de hate care vine spre noi, pot doar să spun cum le-am spus și lor: le furnizez cu drag numerele de telefon ale prietenilor ce și-au pierdut părinți, copii, soți în această bătălie infernală. Sunt epuizați absolut toți oamenii care luptă cu o chestie care chipurile „nu există.” Suntem polarizați, împărțiti în două tabere, nici o urmă de gri, există doar alb și negru.”

Ulterior, Dani Oțil a povestit despre o postare pe care a făcut-o recent pe social media și care a stârnit controverse în rândul urmăritorilor săi. „Dacă vreți să continuați discuția, vă mutați la mine pe Facebook. Mă doare mintea de ce văd. Am postat o chestie super simplă. Dacă mergeam în Italia la o cursă acum câțiva ani, în Franța să văd un concurs de ceva, când spuneam că sunt român, oamenii zâmbeau în barbă. Eram priviți ca niște hoți dacă vă aduceți aminte. Cred că încă suntem. Nu pot oamenii care fac bine în țările astea să acopere cât rău am făcut unii dintre noi de-a lungul timpului. Acum nu suntem priviți doar ca hoți, suntem hoți, proști și bolnavi pe deasupra. La postarea asta, care bănuiesc că e realitatea, nu poate să o contrazică nimeni, cred că am 20% comentarii pe aceeași temă: „Vă luați bani în continuare să faceți această gargară?”.

Prezentatorul TV și-a amintit de discuțiile în contradictoriu pe care le avea la începutul pandemiei cu tatăl lui. „Nu pentru mine îmi e frică. Mama și tata au 70 și 71 de ani. La ei mă gândesc când vorbesc de lucrurile astea. Și tata a urlat la mine în mai anul trecut că nu-l lăsăm noi ăstia de la București să meargă își vadă albinele. A și plâns la telefon. Eu nu m-am certat cu tata niciodată. A ridicat tonul pentru prima oară în 41 de ani la mine, urlându-mi că cineva îl ține să nu își vadă albinele. L-am întrebat luna trecută cum e treaba și mi-a zis că nu își aduce aminte. După care mi-a amintit că e în clasa de risc și că își face si booster-ul.

Noi la emisiune nu discutăm lucrurile singular, în detaliu, ci vorbim statistic și asta ne deranjează. Că avem în jur oameni care și-au pierdut părinți, bunici (…) Am o lege în cap. Aș vrea ca atunci când ajunge SMURD-ul la un caz să-i ceară omului în loc de buletin ultimele 10 postări de pe Facebook și să spună: „Ah, ne pare rău, nu putem să vă luăm.” Tata și-a ținut părerea pentru el, nu s-a apucat să le spună în bloc altor vecini părerea lui”, a spus Dani Oțil în emisiunea de la Antena 1.

