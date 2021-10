Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, a dezvăluit o fotografie adorabilă cu băiețelul lor în vârstă de o lună

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, trec prin unele dintre cele mai emoționante momente alături de băiețelul lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni și își arată cu fiecare ocazie entuziasmul.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au dezvăluit recent și ce nume special au ales pentru băiețelul lor: Luca Tiago. Partenera prezentatorului TV a împărtășit acum cu urmăritorii de pe Instagram o fotografie în care își ține în brațe copilul, îmbrăcat într-un costumaș călduros, în timpul unei plimbări. Cei doi nu au publicat imagini în care să se vadă și chipul micuțului, ci au preferat să îi protejeze intimitatea.

Recent, Gabriela Prisăcariu a făcut o glumă despre cum își liniștește copilul atunci când acesta plânge, iar fanele nu au gustat deloc sfatul nostim de parenting al soției lui Dani Oțil. Gabriela a adus pe lume un băiețel sănătos, Luca Tiago, în urmă cu o lună, iar pentru că soțul ei este o persoană publică, fiecare gest al ei a ajuns în atenția presei și a publicului. Oricum, în calitate de model și de creatoare de conținut, și ea era relativ obișnuită cu atenția, însă nivelul acesteia s-a mărit considerabil de când și-a anunțat sarcina și s-a căsătorit.

Așadar, faptul că Gabriela Prisăcariu a făcut o glumă legată de metodele sale de parenting a stârnit o adevărată controversă în online. Despre ce este vorba? Ei bine, modelul a povestit cum își liniștește copilul atunci când acesta plânge. „Ce faci când plânge copilul în mașină? Dai muzica mai tare ca să nu-l mai auzi”, a spus Prisăcariu, aflată la volanul mașinii când fiul ei a început să plângă, în scaunul pentru bebeluși situat în partea din spate a automobilului.

În lipsă de soluții până ar fi putut să oprească mașina, Gabriela Prisăcariu a făcut această mini-relatare de la fața locului care a condus la un val de comentarii. „Ce idee idioată… mă dezamăgești”, i-a scris cineva. Ceva mai târziu, modelul a reacționat. „Bună dimineața la toate perfectele”, a spus acesta, arătând unul dintre mesajele primite.

Cu o lună în urmă, pe 10 septembrie, Gabriela Prisăcariu a făcut anunțul că a devenit mamă, născând prin cezariană. „Am născut vineri seară, pe 10 septembrie, la ora 22.30, prin cezariană. Nu stau acum să explic cum și de ce nu am născut natural și am ales cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos. (…) Am născut la un spital privat. Am plătit tot. Oamenii de aici sunt minunați. După ce s-a terminat operația mi-au fost puși niște ciorapi compresivi, care ajută la circulație”, a povestit ea.

Foto: Instagram

