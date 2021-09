Ce dietă urmează Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil, după ce a născut, pentru a scăpa de kilogramele în plus

Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisăcariu, au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu câteva săptămâni. Modelul pare să își fi revenit spectaculos după naștere, dovadă stând și imaginile pe care le postează pe contul de Instagram.

Ea le-a dezvăluit fanilor de pe rețeaua de socializare și ce dietă urmează acum și cum încearcă să revină la forma pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată.

„Nu am slăbit repede, adică am mai bine de două săptămâni de când am născut. Din 20 de kilograme mai am de dat jos 8. Nu țin o dietă, mănânc normal, ce-i drept mănânc mult mai puțin față de momentul când eram însărcinată […] Alăptatul și colicii bebelușului mă țin în priză. Nu prea am poftă de mâncare și nu prea îmi stă gândul la mâncare, dar în rest mănânc normal, mese normale, nu am trecut la să mănânc salate sau mai știu eu ce. Cel mai important lucru este faptul că nu mă stresez deloc cu dieta. Am eu timp să revin ușor, ușor”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, după postarea imaginilor pe Instagram, au existat destule voci care au criticat-o, susținând că astfel duce la crearea unor standarde greu de urmat de alte viitoare mămici. Însă au fost și fani care i-au sărit în apărare, scoțând în evidență faptul că tânăra avea o formă fizică de invidiat înainte de sarcină și este normal să își revină mai repede și să scape mai ușor de kilogramele în plus.

Gabriela Prisăcariu și-a luat recent prin surprindere urmăritorii din mediul online, iar asta pentru că a dezvăluit ce nume au ales ea și prezentatorul TV pentru copilul lor. Inițial Dani Oțil mărturisea că își dorește un singur prenume pentru băiețelul lor, în timp ce soția lui își dorea două prenume. Modelul a făcut anunțul prin intermediul unei postări pe Instagram, iar numele copilului lor este Luca Tiago.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit sâmbătă, 15 mai 2021. Au avut parte de o petrecere restrânsă la restaurantul pe care prezentatorul TV îl deține în București, iar printre invitați s-au numărat Răzvan Simion, chef Nicolai Tand, care a și gătit preparatele de la eveniment, Ramona Olaru, Florin Ristei și partenera lui, Naomi Hedman, Mihai Bobonete și soția lui.

