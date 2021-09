Delia sărbătorește 9 ani de căsătorie și a plecat într-o vacanță de vis alături de soțul ei

Delia și Răzvan Munteanu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2010, într-un club de karaoke din Centrul Vechi al Bucureștiului, iar la sfârșitul anului 2012 s-au căsătorit.

La împlinirea a 9 ani de la nuntă Delia și Răzvan au decis să sărbătorească momentul cu o vacanță, alegând de această dată destinații europene: Corsica și Sicilia. Nu au plecat singuri, cu alături de sora Deliei, Oana, și soțul acesteia.

Delia a fost impresionată de peisajele pe care le-a admirat în timpul vacanței și și-a încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase poze și clipuri, iar pe unele le poți vedea și tu în galeria de mai sus.

După 9 ani de căsnicie, Delia și partenerul ei, Răzvan Munteanu, petrec încă foarte mult timp împreună și împărtășesc aceleași pasiuni pentru aventuri și călătorii, deși sunt și foarte diferiți în multe privințe. Artista a povestit în cadrul unui podcast, găzduit de Gojira, despre implicarea partenerului său în managementul carierei ei. Artista a menționat faptul că ea și Răzvan Munteanu nu au călătorit până acum separat, de când formează un cuplu. „Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin concerte și tot eu i-am zis: „Hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere.” Suntem o familie. (…) Nu trec zile să nu ne vedem. Nu am călătorit separat niciodată de când suntem împreună.”

Pe lângă relația amoroasă pe care o au, nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Delia și Răzvan Munteanu colaborează și în ceea ce privește viața profesională. Delia a vorbit într-un interviu pentru Click! despre soțul ei, dar mai ales despre cât de implicat este el în proiectele artistei. Cântăreața a dezvăluit că soțul ei îi spune cu sinceritate atunci când nu îi place ceva și că împreună formează o echipă. „Nu e o persoană critică, este pragmatic, conectat la tot ce e nou, foarte implicat în tot ceea ce înseamnă proiectele mele. Da, îmi spune de fiecare dată când nu îi place ceva și e super important pentru mine. Suntem o echipă și am nevoie de cineva ca el lângă mine, să mă susțină, să mă echilibreze.”

În ciuda faptului că au și păreri diferite, artista a mărturisit că reușesc să găsească un echilibru în această privință. „Se întâmplă să avem și opinii diferite, ceea ce nu e ceva rău neapărat, e important să găsim echilibrul între opinii și să ajungem să luăm decizia corectă”, a spus artista pentru sursa citată.

Foto: Instagram (@delia, @delianomad)

