Delia, mărturisiri despre relația cu Răzvan Munteanu: „Am nevoie de cineva ca el lângă mine”

Delia și Răzvan Munteanu formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2010, într-un club de karaoke din Centrul Vechi al Bucureștiului, iar în 2012 s-au căsătorit.

Pe lângă relația amoroasă pe care o au, nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Delia și Răzvan Munteanu colaborează și în ceea ce privește viața profesională. Delia a vorbit într-un interviu pentru Click! despre soțul ei, dar mai ales despre cât de implicat este el în proiectele artistei. Cântăreața a dezvăluit că soțul ei îi spune cu sinceritate atunci când nu îi place ceva și că împreună formează o echipă. „Nu e o persoană critică, este pragmatic, conectat la tot ce e nou, foarte implicat în tot ceea ce înseamnă proiectele mele. Da, îmi spune de fiecare dată când nu îi place ceva și e super important pentru mine. Suntem o echipă și am nevoie de cineva ca el lângă mine, să mă susțină, să mă echilibreze.”

În ciuda faptului că au și păreri diferite, artista a mărturisit că reușesc să găsească un echilibru în această privință. „Se întâmplă să avem și opinii diferite, ceea ce nu e ceva rău neapărat, e important să găsim echilibrul între opinii și să ajungem să luăm decizia corectă”, a spus artista pentru sursa citată.

Delia a mărturisit și faptul că soțul ei, Răzvan Munteanu, ascultă primul piesele pe care aceasta urmează să le lanseze. „Răzvan ascultă primul, el e managerul meu, apoi și ceilalți membri ai echipei mele. De multe ori, da, și cei din familie ascultă piesele înainte de a fi lansate. Îmi place să ascult părerile tuturor, ca să îmi dau seama care ar putea fi impactul în rândul publicului”, a spus Delia pentru Click!.

De asemenea, nu este pentru prima dată când Delia vorbește despre implicarea partenerului său său în managementul carierei ei. Într-un podcast găzduit de Gojira, cântăreața a povestit că ea a fost cea care i-a propus lui Răzvan să se implice în activitatea ei profesională, după ce i-a mărturisit acestuia că a avut parte de anumite experiențe cu oameni care au dezamăgit-o. „Este extrem de exact și de calculat și știe foarte multă informație, foarte multă istorie, nu există ceva să nu știe, este incredibil. Simțindu-i potențialul i-am zis: „nu ai vrea să facem treaba asta împreună cumva, pentru că simt că în momentul ăsta nu am încredere în nimeni. Nu zic că i-am deschis ochii în direcția asta, dar cumva s-au întâmplat lucrurile în momentul în care ne-am întâlnit, am petrecut timp împreună, a văzut de ce mă lovesc, povesteam lucruri de prin concerte și tot eu i-am zis: „hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere.”

