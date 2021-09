Soția lui Dani Oțil, Gabriela, a publicat o fotografie specială cu băiețelul lor

Dani Oțil și soția lui, Gabriela, trec prin unele dintre cele mai emoționante momente alături de băiețelul lor. Cei doi au devenit acum câteva zile părinți pentru prima dată și își arată cu fiecare ocazie entuziasmul.

Până acum, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu nu au dezvăluit ce nume au ales pentru băiețelul lor. Însă, recent, partenera prezentatorului TV a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram o fotografie în care își ține în brațe copilul. Cei doi nu au publicat imagini în care să se vadă și chipul micuțului, ci au preferat să îi protejeze intimitatea.

La scurt timp după ce a devenit mamă pentru prima dată, Gabriela, soția lui Dani Oțil, a dezvăluit că a născut vineri, 10 septembrie, prin cezariană, însă a menționat că nu își dorește să ofere explicații cu privire la acest subiect. De asemenea, a adăugat că bebelușul este sănătos. „Pentru că am tot primit diverse întrebări, o să vă povestesc puțin despre cum a decurs toată nașterea. Am născut vineri seara, pe 10, la ora 10 jumate, prin cezariană. Nu stau acum să explic de ce, cum, de ce n-am născut natural, de ce am făcut cezariană, pentru că sunt niște lucruri intime. Bebelușul este sănătos.”

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit sâmbătă, 15 mai 2021. Au avut parte de o petrecere restrânsă la restaurantul pe care prezentatorul TV îl deține în București, iar printre invitați s-au numărat Răzvan Simion, chef Nicolai Tand, care a și gătit preparatele de la eveniment, Ramona Olaru, Florin Ristei și partenera lui, Naomi Hedman, Mihai Bobonete și soția lui.

Gabriela Prisăcariu, fosta câștigătoare a show-ului Supermodels by Cătălin Botezatu, formează cu Dani Oțil unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbiz. Inițial, cei doi au avut o relație discretă, însă ulterior au început să se afișeze împreună.

Foto: Instagram

