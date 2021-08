Cătălin Botezatu, declarații surprinzătoare despre Tibi Clenci, noul jurat de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Cătălin Botezatu a surprins pe toată lumea cu anunțul că pleacă de la „Bravo, ai stil!”. Fanii show-ului de la Kanal D au aflat recent cine este noul jurat care îl va înlocui pe designer. Tibi Clenci, unul dintre cele mai cunoscute nume când vine vorba de fotografi de fashion din România, s-a alăturat juriului format din Maurice Munteanu și Raluca Bădulescu.

Cătălin Botezatu a anunțat oficial că pleacă de la „Bravo, ai stil!” prin intermediul unui mesaj postat pe contul lui de Instagram. Acesta a menționat că va rămâne la Kanal D, acolo unde va dezvolta alte proiecte de televiziune. Celebrul designer s-a alăturat juriului în 2018 și a dat verdicte pe parcursul a trei sezoane.

Cătălin Botezatu a făcut și o serie de declarații surprinzătoare despre Tibi Clenci. Designerul a fost contactat de către reporterii impact.ro și i-a transmis un mesaj noului jurat de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Îi doresc succes noului jurat, îi doresc să fie cel puțin pe jumătate la fel de dur și de exigent ca mine, să taie în carne vie. Fetele trebuie să iasă în evidență prin personalitate și prin partea lor de creație”, a fost mesajul transmis Cătălin Botezatu, după cum informează playtech.ro.

Designerul a vorbit și despre concurentele din cel de-al șaptelea sezon „Bravo, ai stil!”, numit „Metamorfoza.” „Le știu pe toate, dar, dintre toate, Carmen Negoiță pare o concurentă de temut. Așa că, fetelor, păzea la Carmen Negoiță! Dacă aș fi rămas în competiție aș fi fost mult mai dur cu Anda Adam, cu toate, pentru că le cunosc foarte bine și aș fi scos untul din ele, aș fi fost de 100 de ori mai dur ca până acum”, a adăugat Cătălin Botezatu.

Și Tibi Clenci a vorbit despre noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, dar și despre așteptările pe care le are din partea concurentelor. „Sunt un tip fair-play. Îmi place dacă intru într-un context profesional să fac lucrurile așa cum trebuie. Așadar, am așteptări din partea celor care sunt în fața noastră, a concurentelor, nu doar să se îmbrace frumos, ci să devină personaje, practic să se transforme în muze. Practic, eu am să vânez persoana care se poate transforma în muză. Asta înseamnă că nu haina îl poartă pe om, ci omul poartă haina”, a declarat Tibi Clenci, potrivit kanald.ro.

Tibi Clenci are în palmares colaborări cu unele dintre publicațiile internaționale glossy de succes, iar printre acestea se numără bineînțeles ELLE România, Vogue Japonia, Vogue Taiwan, Vogue Arabia, Marie Claire America Latina, Marie Claire Turcia, Elle Franța, Elle Germania, In Style Rusia, GQ Spania, GQ Brazilia. Nu sunt de ignorat nici colaborările cu cele mai mari case de modă, cum ar fi Chanel, Dior și Louis Vuitton. A fost director de creație pentru Vogue Taiwan, Vogue Arabia si Daily Telegraph – ediția fashion. De asemenea, Tibi Clenci s-a aflat de mai multe ori printre câștigătorii ELLE Style Awards, reușind să primească premiul pentru cel mai bun fotograf al anului.

În ceea ce privește vedetele pe care telespectatorii vor avea ocazia să le descopere și mai bine și care vor concura în noul sezon al emisiunii, acestea sunt Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ruxi, Sensy, Mădălina Pamfile, Otniela Sandu, Ioana Filimon, Olga Verbițchi și Carmen Negoiță.

Foto: Instagram

