Cum arată acum fiicele lui Charlotte și fiul Mirandei, personajele principale din Sex and the City

Copiii din Sex and the City sunt adolescenți în toată regula! Filmările pentru And Just Like That – continuarea show-ului iubit de milioane de oameni – sunt în toi, iar noi nu putem trece peste faptul că Lily, Rose și Brady au crescut.

În urmă cu doar câteva zile, au fost făcute publice noi fotografii cu actorii din serial. Dincolo de ținutele stylish pe care trio-ul newyorkez le etalează pe platoul de dilmare, fanii au observat în imagini că Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte) sunt însoțite în anumite scene de copiii lor, care nu mai arată deloc așa cum ni-i amintim.

Se pare că cele două fiice ale lui Charlotte, Lily și Rose, vor apărea în noul Sex and the City pe HBO Max. Cele două au fost surprinse pe platourile de filmare alături de Kristin, Evan Handler (Harry, soțul lui Charlotte) și Mario Cantone (Anthony). Într-una dintre fotografii, Charlotte și-a asortat ținuta cu cea a fiicelor ei, purtând rochii cu imprimeu floral. Rose a adus un touch personal outfit-ului, adăugând un tricou cu print de costum peste rochie.

Brady, fiul Mirandei și al lui Steve (David Eigenberg), și-a făcut și el apariția lângă părinții lui, îmbrăcat într-o cămașă cu guler, pantaloni bleumarin și o pereche de teniși Vans.

În acest moment, nu este clar cine interpretează versiunile adulte ale copiilor, având în vedere că HBO Max nu a anunțat public noii actori. Fanii așteaptă cu sufletul la gură mai multe răspunsuri la întrebările pe care și le-au format deja despre noul show, iar cu fiecare imagine apărută de la filmări devenim din ce în mai nerăbdători să aflăm cum s-au gândit producătorii să redea această reuniune.

Vestea că Sex and the City se întoarce a circulat încă de anul trecut pe Instagram. Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) și Kristin Davis (Charlotte), care au 55 de ani, își vor continua rolurile, în timp ce Kim Catrall a refuzat să ia parte la acest nou proiect.

Personajul Samantha Jones va fi suplinit de trei noi prezențe în continuarea And Just Like That, și este vorba despre Nicole Ari Parker, care va interpreta rolul Lisa Todd Wexley, o femeie foarte bogată care locuiește pe Park Avenue și care are trei copii; Sarita Choudhury va fi Seema Patel, un broker renumit din Manhattan, care se bucură din plin de viața de femeie singură; iar pe Karen Pittman o vom vedea în rolul Dr. Nya Wallace, personaj descris de producători ca fiind o profesoară de Drept de la Universitatea Columbia, extrem de inteligentă, dar și problematică.

