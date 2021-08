Nicoleta Nucă s-a logodit. Cum arată inelul primit de artistă

Plecată împreună cu partenerul ei în Turcia, Nicoleta Nucă a primit din partea acestuia inelul de logodnă și a ținut să împărtășească marea veste și cu fanii ei.

În urmă cu câteva zile, Nicoleta le spunea fanilor că se bucură că poate pleca din țară după lunga perioadă în care călătoriile au fost restricționate sau condiționate din cauza pandemiei. „A trecut ceva timp de când n-am mai plecat din țară și chiar dacă nu plecăm în vacanță, mă bucur foarte mult că putem călători și că mergem într-unul din orașele mele preferate: Istanbul!”, a povestit cântăreața pe contul ei de Instagram.

Ulterior, artista a împărtășit cu fanii de pe rețelele de socializare și vestea că s-a logodit, postând mai multe imagini în care se poate vedea inelul ei de logodnă. „Am spus Da. Te iubesc @alexursache”, a scris Nicoleta Nucă în descrierea imaginilor.

View this post on Instagram A post shared by Nicoleta Nuca (@nicoletanuca)

Nicoleta Nucă și toboșarul Alex Ursache formează un cuplu de aproape patru ani. Cei doi s-au întâlnit la o petrecere. Cred că acum trăiesc prima dragoste. Până acum doar credeam că iubesc. Am stat și am analizat. Cred că în relațiile anterioare a fost atașament, a fost atracție, a fost obișnuință, dar nu a fost iubire. Simt acum ceva ce nu am mai simțit niciodată. Deci, asta este dragostea!', a declarat Nicoleta Nucă într-un interviu anterior acordat publicației Click!.

Pe Nicoleta Nucă o așteaptă o perioadă destul de aglomerată și plină de provocări, artista fiind una dintre concurentele din noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Nicoleta Nucă, originară din Republica Modova și stabilită în România, este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică pop din tânăra generație. Artista nu ezită să facă schimbări radicale de look, este versatilă și încrezătoare, puternică, cu un stil eclectic. Nicoleta Nucă intră în competiția „Bravo, ai stil! Celebrities” pentru a se descoperi pe sine și mai mult și pentru a-și manifesta latura creativă și prin styling, nu doar prin muzică.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro