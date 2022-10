Noi detalii despre cartea de memorii a Prințului Harry

Cartea de memorii a Prințului Harry va fi lansată pe 10 ianuarie 2023. Potrivit Daily Mail, cartea autobiografică de 416 pagini ar fi trebuit să ajungă pe rafturi în această toamnă, însă lansarea a fost amânată în semn de respect pentru Regina Elisabeta a II-a. În plus, se pare că Ducele de Sussex a dorit să facă o serie de modificări pe ultima sută de metri, temându-se că versiunea finală a cărții „ar putea să nu fie prea bine primită” după moartea monarhului.

Însă, chiar dacă mai sunt luni bune până la lansare, cartea deja stârnește controverse. Inclusiv numele ales, Spare (Rezervă), pare să fie un afront adus familiei regale. Potrivit The Sun, titlul face referire cel mai probabil la „moștenitorul și rezerva”, o expresie folosită pentru a-i descrie pe Harry și pe fratele său, Prințul William.

We are excited to announce the remarkably personal and emotionally powerful story of Prince Harry, The Duke of Sussex.



SPARE, the highly anticipated #PrinceHarryMemoir, will be published on January 10, 2023. Learn more at https://t.co/L0I4CT4flH pic.twitter.com/iqdBjBwkWE