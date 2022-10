Ed Sheeran, declarații inedite despre întâlnirea cu Regina Elisabeta a II-a și imaginea cu ei doi, care a devenit virală

Invitat în cadrul emisiunii Late Show with Stephen Colbert, Ed Sheeran a vorbit despre momentul în care a întâlnit-o pentru prima oară pe Regina Elisabeta a II-a. Artistul a avut ocazia să o cunoască personal pe Regină în urmă cu zece ani, când a cântat la Jubileul din 2012.

Momentul cu pricina a fost surprins de camerele de fotografiat, iar imaginea a devenit virală la momentul respectiv. Cu toate acestea, Ed a declarat recent că în spatele fotografiei care ne-o prezintă pe Regina Elisabeta a II-a extrem de încântată să îl întâlnească pe artist, există o poveste mai puțin știută.

„Este o fotografie amuzantă pentru că zâmbea când m-a întâlnit. Ăsta a fost la începutul carierei mele. Lansasem cam un singur single de succes, și cântam la Jubileu”, a spus Sheeran despre fotografia din 2012. „Dar eram lângă un comediant foarte faimos, care, parcă, a făcut o glumă în timp ce ea îmi strângea mâna. Așa că am această poză cu ea încântată să mă vadă”.

Ed a recunoscut că la vremea aceea nu era extrem de cunoscut, așa că Regina nu știa prea bine cine este. Cu toate acestea, a reușit să aibă o fotografie de colecție cu monarhul.

Sheeran a mai mărturisit și că Jubileul de Aur, din 2002, l-a determinat să devină cântăreț. Acesta a declarat că a fost atât de impresionat de show-ului lui Eric Clapton încât, din acel moment, a știut că își dorește o carieră muzicală.

„Eric Clapton a apărut și a cântat primul fragment din Layla. Mi-am zis: ce este asta? S-a terminat melodia și știu că în clipa aceea am spus: Asta vreau să fac! Vreau să am o chitară și să cânt pe scenă. Și 10 ani mai târziu, am ajuns să fac lucrul ăsta. Și anul acesta din nou.”, și-a amintit Ed Sheeran.