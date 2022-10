Cât costă o cină alături de Meghan Markle la un eveniment caritabil

Meghan Markle se va îndrepta luna viitoare spre Midwest pentru un eveniment caritabil special, alături de soțul ei, Prințul Harry . Cei doi vor apărea la The Power of Women: An Evening With Meghan, the Duchess of Sussex, sponsorizat de Women’s Fund of Central Indiana pe 29 noiembrie.

Potrivit unui comunicat de presă, evenimentul se va desfășura între orele 17:00 și 20:30. Misiunea Women’s Fund of Central Indiana este „de a crea o schimbare echitabilă și durabilă pentru toate femeile și fetele, indiferent de rasă, loc sau identitate.”

Cât costă un bilet la cina caritabilă cu Meghan Markle

Oaspeții pot achiziționa bilete la petrecerea de la Indianapolis Marriott Downtown, dar îi va costa o sumă considerabilă. Mesele de 10 persoane sunt disponibile pe WomensFund.org începând de la 5.000 de dolari.

În episodul de marți al podcastului său, „Archetypes”, fosta actriță a eliminat eticheta de „ducesă dificilă” cu care a fost asociată. Porecla a fost inventată pentru prima dată de Daily Express în 2018, după ce au apărut zvonuri potrivit cărora Markle Markle ar avea comportamente „dictatoriale.”

„Ai voie să stabilești o limită, ai voie să fii clară. Asta nu te face exigentă, nu te face dificilă, te face clară”, i-a spus Ducesa de Sussex invitatei sale de la podcast, Ziwe Fumudoh.

De asemenea, Meghan Markle a precizat că alege să fie „cu picioarele pe pământ”, deoarece „se vor spune lucruri” indiferent de ceea ce face. De asemenea, Ducesa de Sussex a spus că are mari emoții pentru că se teme să nu fie văzută într-o lumină proastă în situațiile de la locul de muncă.

„E ca și cum ai spune: „Oh, Doamne, oprește-te. Nu mai merge pe vârfuri în jurul lor.” Spune doar ce ai nevoie. Îți este permis să stabilești o limită. Îți este permis să fii clară”, a mai spus Meghan Markle.

