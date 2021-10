Kitty Cepraga a divorțat de James Goodwin. Ce a declarat aceasta?

Kitty Cepraga a divorțat de partenerul său de viață de mai bine de 15 ani, James Goodwin. Actrița, care a debutat cu 20 de ani în urmă în România, în proiectul de televiziune Școala vedetelor (alături de artiști precum Călin Goia sau Adrian Despot, care au continuat cu cariere muzicale), a decis în urma prezenței pe TV să studieze teatrul. A absolvit în 2004, și atunci s-a mutat în Italia. De atunci, a jucat în Unknown Beyond, Moștenirea, Gun of the Black Sun sau Botticelli Murders, dar a fost și VJ la postul MTV. Ea are o fiică, Aurora-May Jacquelin, din căsătoria cu James Goodwin.

Anunțul conform căruia Kitty Cepraga a divorțat a venit chiar de la aceasta, în emisiunea găzduită de Cătălin Măruță la postul de televiziune ProTV. Tot acolo actrița a detaliat motivele pentru care s-a ajuns la o separare definitivă între ea și fostul său partener. „Saturație, foarte mulți ani împreună și valori diferite. Acestea au fost motivele. Au fost 15 ani de căsnicie.”. a declarat ea.

Anul trecut, Cepraga a revenit în țară după o lungă perioadă și a petrecut mai mult timp aici. La acea vreme, ea a vorbit despre cum a afectat pandemia țara sa de adopție, despre viața sa de familie și despre cum s-a descurcat aici, cu fiica ei, departe de tatăl acesteia. „Nu e uşor pentru Aurora-May, totul a fost destul de brusc, pentru că, de când s-a născut ea, nu a stat niciodată atât de departe de tată. Mulţumită tehnologiei avansate de care ne bucurăm cu toţii, există mijloace prin care să ne vedem şi auzim zilnic, dar nu e uşor, pentru că ai nevoie de atingere, ai nevoie de contact fizic”, declara ea pentru okmagazine.ro.

Acum, după ce Kitty Cepraga a divorțat, nu exclude posibilitatea să rămână pentru o perioadă mai lungă în țară: „Este prima dată în viaţa mea, de când am devenit mamă, când iau în calcul o astfel de posibilitate. Dar nu e simplu, pentru că asta mică s-a născut la Roma, limba ei principală e italiana, la grădiniţă vorbeşte în italiană şi engleză, cu tatăl ei vorbeşte în italiană şi franceză. Româna am neglijat-o, dar nu din snobism, ci pur şi simplu pentru că am considerat că era prea multă informaţie pentru ea. Totuşi, în ultimele patru luni de când suntem în România, a învăţat şi româna. Eu aveam o fobie legată de întoarcerea în România, de teamă că nu ştiam ce să fac cu şcoala copilului, dar iată că acum am depăşit această frică. Dacă găsesc aici o şcoală în care să se simtă ea bine şi înţeleasă, totul e OK”.

