Kelly Osbourne este de nerecunoscut după ce a pierdut aproape 40 de kilograme

Kelly Osbourne arată de nerecunoscut într-o fotografie pe care a postat-o recent pe social media, în care arată cât de mult a slăbit. Transformarea acesteia era deja vizibilă și în alte poze mai vechi de-ale ei, iar Kelly a vorbit despre întreg procesul în cadrul talkshow-ului The Real, unde a declarat că a pierdut 85 pounds (aprox. 40 de kilograme).

View this post on Instagram Today Im feeling #Gucci 💜❤️ A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Aug 3, 2020 at 11:24am PDT

Kelly Osbourne a declarat în trecut că ar mânca pe fond emoțional, așa că în 2012 a început o dietă vegană și să facă drumeții pe munte, iar asta a ajutat-o să aibă un mai mare control asupra greutății. Fiica celebrului Ozzy Osbourne era înainte cunoscută și pentru adolescența tumultoasă, dominată de consum de alcool și dependență de droguri, dar aceasta a decis să își schimbe stilul de viață.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Osbourne (@kellyosbourne) on Jul 20, 2020 at 1:16pm PDT

„Odată ce am învățat cum să fac mișcare în mod corect și să mănânc ce trebuie, devine unul dintre lucrurile pe care ți le propui să le schimbi în viața ta, nu doar să ții o dietă”, povestea Kelly Osbourne. În 2009, după trei internări la o clinică de dezintoxicare, aceasta a decis să concureze în cadrul emisiunii Dancing with the stars, iar prestația ei a fost una surprinzătoare: „Am vrut să încerc ceva mai feminin şi astfel am ajuns să dansez. Mi-era teamă să nu mă fac de râs, pentru că sunt destul de impiedicată. A fost exact ce îmi trebuia”.

Dar cel mai important lucru, spune Kelly Osbourne, este că după ani în care a apelat la metode nesănătoase de slăbire, aceasta a înțeles că singurul lucru care poate ajuta este o mentalitate pozitivă și îmbunătățirea imaginii despre propria persoană. „Am observat că atunci când sunt deprimată mă îngraş la loc. Dar imediat ce încep să gândesc pozitiv şi mă simt bine în propriul corp, kilogramele dispar”.

