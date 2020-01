Ozzy Osbourne a dezvăluit că se confruntă cu Parkinson și a făcut primele declarații despre cum l-a afectat acest lucru

În vârstă de 71 de ani, Ozzy Osbourne a făcut o mărturisire emoționantă și șocantă pentru fanii acestuia în cadrul emsiunii Good Morning America. Invitat alături de soția lui, Sharon, dar și cei doi copii, Jack și Kelly, el a dezvăluit că suferă de Parkinson.

„A fost un an plin de provocări pentru noi toți. Ultimul show l-am avut de Anul Nou și a avut loc la The Forum. După care am căzut destul de rău. M-am dus la baie și am căzut. A trebuit să fac o operație la gât, care mi-a afectat nervii”, a declarat Ozzy Osbourne.

Artistul a mai spus și care au fost simptomele pe care le-a avut „Durerea este constantă. În primele 6 luni am fost în agonie. Aveam mereu picioarele reci. Sunt mult mai bine acum față de cum eram anul trecut în luna februarie. Atunci am fost într-o stare de șoc. Este destul de greu să încerci să ascunzi ceva. Nu mă pricep să păstrez secrete. Nu mai pot să ascund asta deoarece nu mai am scuze. Urăsc să îi dezamăgesc pe cei din jur. Urăsc să nu îmi fac munca. Atunci când îmi văd soția și cei doi copii că muncesc, încercând să mă ajute, acest lucru mă doboară deoarece nu îmi pot sprijini propria familie.”

Sharon, soția acestuia, a făcut și ea câteva mărturisiri despre cum se simte Ozzy. „Este vorba despre Parkinson de tip 2 (PARK2). Sunt atât de multe tipuri de Parkinson. Nu este o condamnare la moarte. Are o zi bună, alta la fel de bună, iar după are una destul de proastă.”

Fiica lui Ozzy, Kelly, a mărturisit că inițial era destul de confuză deoarece tatăl său avea unele zile în care era sănătos, iar în altele nu. „Jack a observat asta și apoi și eu. Este destul de ciudat deoarece sunt anumite zile în care merg prin casă și mă gândesc: „Nu este nimic în neregulă cu el.” Iar următoarea zi îl vezi cum nu își poate simți mâna și nu se poate ridica de pe canapea. Este foarte greu să vezi cum suferă o persoană pe care o iubești. A durat destul de mult timp până când să ne obișnuim. Cu toții am avut un rol important. Dar știi care e singurul lucru pe care îl pot face pentru ca el să zâmbească? Îl face fericit dacă mă duc la studio. Și asta fac.”

În anul 2012, fiul lui Ozzy, Jack, a fost diagnosticat cu scleroză multiplă, iar el a putut să înțeleagă mai bine situația prin care trece tatăl său. „Înțeleg cum este să ai ceva ce nu ți-ai dori. Nu îl forțez. Dacă vrea să vorbească despre asta, vom vorbi”, a spus Jack.

Artistul a mai dezvăluit că așteaptă cu nerăbdare să urce din nou pe scenă. „Abia aştept să mă simt bine din nou şi să plec iar în turneu, fiindcă toată chestia asta mă ucide acum. Am nevoie de asta, e drogul meu. Vreau să îmi văd fanii. Îmi este foarte dor de ei.”

În luna aprilie, Ozzy și soția sa vor merge în Elveția pentru a găsi un tratament pentru el. Sharon a mai spus că e convinsă că el își va reveni. „Va continua să facă ceea ce iubește, știu asta.”

Citește și:

Pink vorbește cu sinceritate despre operațiile estetice

Foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro