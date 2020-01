Pink vorbește cu sinceritate despre operațiile estetice

În vârstă de 40 de ani, Pink a vorbit deschis despre schimbările pe care le-a întâmpinat până acum în ceea ce privește corpul ei, dar și operații estetice. „Scrisoare către mine: Dragă Pink, îmbătrânești. Văd liniile fine. Mai ales atunci când zâmbești. Nasul tău este tot mai mare. Arăți și te simți ciudat până când te obișnuiești cu această nouă realitate. Dar nasul tău arată precum al copiilor, iar pe fața ta apar riduri atunci când râzi”, a spus Pink.

Letter to self; Dear Me, youre getting older.I see lines.Especially when you smile.Your nose is getting bigger..You look(and feel) weird as you get used to this new reality.But your nose looks like your kids, and your face wrinkles where you laugh.And yeah you idiot..u smoked. — P!nk (@Pink) 20 ianuarie 2020

Pink a dezvăluit și motivul pentru care nu ar vrea să își facă operații estetice: „Măcar o dată când te gândești să îți modifici fața, uită-te la un spectacol unde vrei să vezi ce simte persoana respectivă…iar fața ei nu se mișcă. Nu pot să fac asta. Pur și simplu nu pot.”

Continued note to self: Every once in a while you consider altering your face, and then you watch a show where you want to see what the person is feeling… and their face doesnt move. Im cannot get behind it. I just cant. — P!nk (@Pink) 20 ianuarie 2020

Într-o notă amuzantă, ea a mai spus și faptul că „îmi doresc ca cei doi copii să știe cum arăt atunci când mă supăr.”

I want my children to know what I look like when Im angry — P!nk (@Pink) 20 ianuarie 2020

Pink și-a încheiat mesajul punctând faptul că pentru ea există alte lucruri mult mai importante: „Sunt fericită pentru că niciodată nu am depins de felul în care arăt. Am decis că talentul și personalitatea mea sunt mult mai importante decât aspectul fizic.”

Im fortunate because Ive never really depended on my looks. Ive decided that my talent and my individuality is far more important than my face. So get on board cause I am about to AGE THE OL FASHIONED WAY (in a tutu ruling shit at 30 mph 100 ft in the air over 40) yasssssssss — P!nk (@Pink) 20 ianuarie 2020

Mesajul artistei ar putea considera o sursă de inspirație pentru mai multe dintre vedetele de la Hollywood, care aleg să își facă operații estetice pentru a arăta precum altcineva, fără să se gândească că e mai important să te simți bine și împăcată cu propria persoană.

Pink și soțul său, Carey Hart, au împreună doi copii, Willow Sage, în vârstă de 8 ani și Jameson Soon, în vârstă de 3 ani. Ea este una dintre artistele care întotdeauna a fost sinceră cu fanii ei. În urmă cu câteva luni, a recunoscut că ea și soțul ei fac terapie de cuplu: „Carey și cu mine facem terapie de cuplu de 17 ani. Este singurul motiv pentru care mai suntem împreună. Vorbește poloneza, eu vorbesc italiana, iar terapeutul nostru le vorbește pe ambele. Nu vorbim aceeași limbă. Venim din familii dezorganizate și nu avem un exemplu în legătură cu felul în care ar trebui să arate o familie. Nu există un model. Nu există nicio carte care să spună: „Uite cum ar trebui să faci.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro