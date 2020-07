Huawei MatePad Pro este gadget-ul perfect pentru cei care sunt tot timpul on the go, așa că am pregătit o serie de interviuri ELLE cu oameni creativi care îți vor demonstra că tehnologia și creativitatea merg mână în mână și vor arăta cum poți fi productiv de oriunde. Continuăm seria de interviuri cu designer-ul Mihaela Glăvan.

ELLE: Cum ai descrie, în câteva cuvinte, ultimele luni din viața ta? În cel fel s-a schimbat stilul tău de viață obișnuit?

Mihaela Glăvan: Trăim vremuri tulburi, cu noi provocări la fiecare pas, reinventări și schimbări în majoritatea aspectelor vieții. Este o vreme a introspecției, a reevaluărilor și a regăsirii sinelui. Pentru mine, s-a schimbat modul de lucru, în sensul în care atelierul a fost reorganizat, showroom-ul are un nou program, fiind deschis clienților 2 zile pe săptămână, așa că ne concentrăm pe vânzările online. Lucrez la noile colecții, atât pentru propriul brand, cât și pentru companiile partenere, dar și pentru Lin Apparel, brand-ul de haine pe care care îl dețin împreună cu Alina Pușcaș. Întâmpinăm ceva probleme în aprovizionarea cu materiale, multe dintre ele fiind achiziționate din Italia. Cred însă că cel mai mare stres în această perioada este să avem grijă de noi și să nu ne lăsăm copleșiți de tot acest peisaj sumbru cauzat de pandemie.

ELLE: Creativ, antreprenor sau freelancer? Cum îți definești stilul de lucru?

M.G.: Sunt un creativ cu acțiuni antreprenoriale și un antreprenor creativ, răzvrătit și curios, disciplinat și perseverent. Faptul că lucrez cu idei, iar ideile nu se repetă niciodată, mă ține fresh și fidelă acestei fascinații legată de design. (Zâmbește)

ELLE: Ce rol are tehnologia în viața de zi cu zi? În ce fel simți că îți ușurează munca și îți susține exprimările creative?

M.G. Sunt legată de tehnologie, desenez și fac simulări cromatice, gestionez mail-uri și-mi țin agenda cu ajutorul tabletei Huawei MatePad Pro, pe care am descoperit-o recent și care se pliază perfect pe stilul meu de viață. Faptul că poate fi conectată cu un stylus mă ajută foarte mult atunci când realizez un moodboard sau atunci când încerc să transpun într-o schiță o nouă idee de produs. În plus, ador faptul că este foarte ușoară și o pot folosi on the go.

ELLE: Este mai simplu acum să transformi o pasiune într-un business cu ajutorul tehnologiei?

M.G.: Este mai simplu să devii cunoscut pe Internet și să-ți faci branding personal, eventual să promovezi anumite produse, însă cred că e nevoie de mai mult pentru a construi un business sănătos și de durată. Dacă de mâine nu mai avem Instagram sau Facebook? Cine suntem? Care ne e propriul canal de comunicare? Unde și cum ne pot găsi oamenii?

ELLE: Ce sfaturi i-ai oferi unui creativ/freelancer la început de drum?

M.G.: În primul rând, să-și găsească o direcție artistică autentică, să identifice nevoile pieței și să-și cunoască foarte bine publicul țintă, să-și construiască o imagine curată, coerentă și să folosească eficient canalele de comunicare cele mai la îndemână și anume rețelele de socializare.

ELLE: Care sunt dispozitivele fără de care nu ai putea trăi și care nu îți lipsesc niciodată de pe birou? Ce calități trebuie să aibă un gadget pentru a deveni nelipsit din viața ta?

M.G.: Îmi place să cred că pot trăi fără niciun gadget dacă îmi doresc acest lucru. (Râde) Deocamdată, am pe birou telefonul și tableta despre care aminteam și mai devreme și laptopul. Cât despre a doua parte a întrebării, un device aproape de stilul meu de viață trebuie să aibă o cameră foto cât se poate de bună, un pen pentru a desena, un ecran cu o rezoluție impecabilă și să fie ușor. Dacă, în plus, este dotat și cu câteva funcții care mă ajută să fiu și mai productivă, cu atât mai bine. Și este! Mă refer aici la tableta Huawei MatePad Pro, care vine echipată cu Huawei App Multiplier, o funcție care permite afișarea a două ferestre ale aceleiași aplicație. Astfel că, atunci când scriu un mail, de exemplu, pot deschide în paralel noul mesaj și un mesaj anterior, de care am nevoie ca suport. Sau, atunci când verific site-ul, pot accesa, în paralel, două categorii, pentru o privire de ansamblu.

ELLE: Gadget-urile nu sunt făcute doar pentru muncă. Cum îți place să te relaxezi după o zi lungă?

M.G.: Fotografia, muzica, desenul și aplicațiile de yoga mă relaxează. Nu îmi plac jocurile de niciun fel. (Râde) Astfel că, după o zi lungă, îmi place să ascult playlist-urile mele preferate din aplicația Relaxing Music 2020, disponibilă în magazinul propriu de aplicații al HUAWEI, Huawei AppGallery. Practic ședințe de yoga, de multe ori urmărind videoclipuri pe YouTube și, atunci când inspirația apare la ceasuri târzii, iau în mână stylus-ul și las imaginația să își facă treaba pe ecranul tabletei. Îmi place că e foarte responsive, la fel de rapidă ca inspirația mea. (Râde)

ELLE: Ne poți prezenta o schiță sau o lucrare preferată din portofoliu? Sau, ne poți oferi un sfat legat de importanța tehnologiei în crearea unui portofoliu?

M.G.: Am descoperit de curând aplicația Nebo for Huawei, cu ajutorul căreia creez moodboard-urile pentru colecții, portofoliile și arhivele cu schițe. O folosesc zilnic și o găsesc foarte utilă pentru designeri și pentru persoanele creative, în general.

ELLE: Cum arată pentru tine un Mobile Office perfect?

M.G.: Tableta și telefonul pe malul mării.

ELLE: Care este aplicația preferată pe care ai testat-o de pe tabletă și pe care o folosești zilnic?

M.G.: Nebo for Huawei, despre care aminteam și mai devreme. Este extrem de facilă și intuitivă. În plus, o altă aplicație foarte utilă disponibilă pe Huawei MatePad Pro este Phone Clone, cea care ne-a și ajutat să pornim rapid la drum, cu toate schițele, moodboard-urile și notițele adunate în timp la îndemână. Această aplicație permite transferul de fișiere din tableta veche în doar câteva minute. Fără link-uri de Transfer, fără carduri externe, fără procese greoaie.

ELLE: Dacă ai putea alege orice loc din lume de unde ai putea lucra, care ar fi acela?

M.G.: Barcelona sau un sat pescăresc din Grecia sau Italia.

ELLE: Your latest obsession/plăcerea ta (ne)vinovată?

M.G.: Anul acesta am descoperit și m-am îndrăgostit de hatha yoga. Practicarea acesteia în sânul naturii mi se pare ideală și se adaugă preocupărilor din ce în ce mai profunde în găsirea adevărului de sine.

