Gwyneth Paltrow, apariție inedită în costum de baie la 48 de ani

Gwyneth Paltrow este recunoscută pentru stilul său de viață sănătos și echilibrat, aceasta împărtășind adeseori o parte dintre secretele ei prin intermediul brand-ului său de lifestyle Goop.

O imagine cu actrița în vârstă de 48 a fost postată pe contul de Instagram al brand-ului Goop, dovenindu-ne încă o dată că vârsta este doar un număr și că Gwyneth se află într-o formă fizică de invidiat. Vedeta a pozat într-un costum de baie în două piese, care îi accentuează corpul tonifiant. Imaginea a fost însoțită de următorul text: „secretul unei străluciri de vară”.

Potrivit brand-ului, secretul presupune o abordare completă și complexă, ce cuprinde o alimentație sănătoasă, exerciții fizice, suplimente alimentare, o rutină de îngrijire a pielii temeinică, dar și câteva produse de înfrumusețare, precum un iluminator sau un autobronzant.

În plus, Gwyneth Paltrow a mărturisit pentru Goop că iubește saunele cu infraroșu și că acestea o ajută nu doar să fie mai relaxată, ci și să obțină o strălucire sporită. „Fac saună cu infraroșu ori de câte ori pot. Plec de acolo mult mai relaxată, dar și cu o piele mai strălucitoare”, a spus actrița.

Cu toate că Gwyneth Paltrow este adepta unui stil de viață exhilibrat, aceasta a recunoscut că în timpul pandemiei de coronavirus și-a dat voie să facă rabat de la dieta sa extrem de sănătoasă. Aceasta chiar a mărturisitcă obișnuia să consume alcool „șapte zile pe săptămână”.

„Am băut alcool în timpul carantinei. Am băut alcool șapte zile pe săptămână, am mâncat paste și pâine. Am luat-o complet razna. Adică, cine bea mai multe băuturi timp de șapte nopți pe săptămână? Nu e sănătos.”, a declarat actrița într-un interviu.

Gwyneth a mărturisit și că a creat o băutură proprie, pe care a denumit-o după bunicul său, Buster Paltrow. „Ador whiskey-ul și prepar această băutură fantastică, Buster Paltrow, pe care am denumit-o după bunicul meu, care iubea whiskey-ul”, a precizat Paltrow.

