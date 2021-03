Gwyneth Paltrow, mărturisiri surprinzătoare despre divorțul de Chris Martin

Gwyneth Paltrow și Chris Martin au anunțat în 2014 că vor înceta să mai formeze un cuplu după 11 ani de căsnicie. Divorțul celor doi s-a finalizat doi ani mai târziu, în 2016. Chiar dacă a trecut mult timp de când cei doi artiști au decis să pună punct mariajului, Gwyneth Paltrow încă face dezvăluiri despre despărțirea de Chris. Invitată în cadrul podcast-ului „Anna Faris is Unqualifed”, actrița a vorbit despre divorțul de solistul trupei Coldplay, mărturisind că nu și-a dorit să pună capăt căsniciei.

„Nu am vrut niciodată să divorțez. În teorie nu am vrut niciodată să nu fiu căsătorită cu tatăl copiiilor mei. Dar prin acest proces am învățat mai multe despre mine decât mi-aș fi putut imagina vreodată.”, a afirmat Gwyneth Paltrow.

Actrița în vârstă de 48 de ani a vorbit de asemenea și despre relația cu actualul său soț, Brad Falchuk. Cei doi au împlinit în toamna anului trecut doi ani de căsnicie.

„Eram prieteni de mult timp și eram ceva de genul ‘O să fim împreună? Chiar se întâmplă asta?’ Îmi era teamă fiindcă el e genul de persoană care cere să fii prezent și intimitate și comunicare într-o manieră în care eu pur și simplu nu știam cum să o fac. Îmi place să mă cert prin a mă închide în mine… părăsesc camera. Iar el e la modul ‘Nu. Categoric nu. Stăm aici și rezolvăm situația’. E ca și cum aș avea lângă mine un antrenor de jiu-jitsu care îmi spune ‘O să te fac să îți vezi părțile proaste astfel încât să poți câștiga și avansa’.”, a mărturisit actrița.

Deși s-au căsătorit în 2018, cei doi au început să locuiască împreună de-abia în vara anului 2019. Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Harper’s Bazaar, Gwyneth a vorbit despre această decizie, afirmând următoarele „cu siguranță ajută la păstrarea misterului, și de asemenea, la păstrarea ideii că această persoană are propria viață.”

„Consider că mariajul este o instituție frumoasă, nobilă, pentru care trebuie să faci eforturi. Pentru că nu cred că te căsătorești și asta este tot – cred că este doar începutul. Creezi această a treia entitate, a treia ființă de care trebuie să ai grijă”, declara actrița în urmă cu doi ani într-un interviu.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

