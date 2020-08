Momentul în care Gwyneth Paltrow a știut că mariajul său cu Chris Martin s-a sfârșit

Într-un eseu personal publicat în British Vogue, actrița Gwyneth Paltrow a vorbit deschis despre divorțul de Chris Martin, mărturisind cum a știut că „mariajul se sfârșise” în timpul unei excursii în Toscana „pe un deal, într-o căsuță frumoasă cu vedere spre pădure”, cu ocazia aniversării sale de 38 de ani.

„Am încercat să-mi potolesc acel gând, să îl inhib. Am încercat să mă conving că a fost doar ceva trecător, că mariajul e oricum ceva complicat, cu suișuri și coborâșuri. Dar o știam prea bine. O simțeam până în măduva oaselor”, scrie aceasta. „La început ignoram cu succes informația. Au trecut ani până i-am dat glas.”

Gwyneth Paltrow spune că în ciuda prieteniei dintre ei, ceva nu mergea în relația lor – totuși, se temea mai mult de ce ar fi însemnat despărțirea pentru familie, decât de despărțire propriu-zis: „Din acea zi și până când am acceptat adevărul, am încercat totul. Nu voiam să ajungem acolo. Nu voiam să dezamăgim pe nimeni. Nu voiam cu niciun preț să ne rănim copiii. Nu ne doream să ne pierdem familia.”

În 2014, când au decis să facă publică decizia divorțului, noțiunea de „separare conștientă” preferată de aceștia a intrat repede în cultura momentului, definind parcă începutul unei noi ere – aceea în care e „la modă” să te desparți amiabil de partenerul tău, ba chiar să și rămâneți în relații bune.

Publicul însă nu a înțeles mesajul prea bine din prima – „O combinație ciudată între batjocură și furie pe care n-o mai văzusem până atunci”, spune actrița. „Eram deja la finalul unui an greu. Sincer, intensitatea acestor reacții m-a făcut să mă ascund mai mult decât am făcut-o vreodată în viața mea publică”, spune actrița.

Totuși, termenul a început să prindă contur în ultimul timp iar Gwyneth Paltrow a urmărit cu drag acest fenomen. „Ți-ai iubit fostul la un moment dat și probabil încă o mai faci, așa că păstrează acele lucruri bune în inima ta”, explică aceasta. „E ok să iubești în continuare părțile bune pe care le iubeai și înainte la fostul tău. De fapt, asta stă la baza separării conștiente, și o face să funcționeze.”

Atât Paltrow cât și solistul trupei Coldplay, Chris Martin, par să îmbrățișeze cu totul această filosofie – deși amândoi sunt în relații stabile, Gwyneth căsătorită cu Brad Falchuk și Chris formând un cuplu cu Dakota Johnson, ei continuă să meargă în vacanțe împreună și au întotdeauna cuvinte de laudă unul la adresa celuilalt.

Așadar, în ciuda oricărei neclarități care s-a format în jurul divorțului dintre cei doi, artiștii urmau de fapt un adevărat plan în tot acest timp!

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

