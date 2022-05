Gabriela Prisăcariu, reacție dură la adresa celor care o critică: „Îi rog să fie mai buni și să lase mesajele răutăcioase”

În urmă cu ceva timp, Gabriela Prisăcariu a fost ținta unor mesaje răutăcioase primite pe rețelele de socializare, după ce a ieșit cu prietenele ei într-un club din București, și și-a lăsat copilul în grija soțului ei, Dani Oțil.

La cea vreme, Gabriela Prisăcariu a reacționat și a susținut că i se pare firesc ca uneori să se distreze alături de prietenele ei și nu i se pare greșit faptul că Luca Tiago, fiul ei, a rămas în grija tatălui său. Modelul a povestit pentru Click! de ce anume s-a simțit deranjată de acele reacții negative pe care le-a primit din partea urmăritorilor din mediul online.

„Sincer, am fost șocată de reacția celor din jur. Nu am mai ieșit în club de foarte mult timp, iar când am ieșit și bineînțeles, soțul a stat acasă cu cel mic, a fost numit „bonă.” Eu nu sunt numită astfel când stau acasă cu cel mic, și nu am înțeles de ce. Nu cred că se poate schimba mentalitatea din România, pentru că așa am fost educați și este foarte greu să se schimbe asta.”