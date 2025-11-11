Elon Musk îl ironizează public pe Jeff Bezos: „A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock”

Elon Musk nu ratează ocazia de a stârni reacții atunci când apare într-un interviu, iar cel mai recent episod al podcastului lui Joe Rogan, prieten apropiat al miliardarului, nu a făcut excepție.

Elon Musk, ironii la adresa lui Jeff Bezos

În timpul discuției, CEO-ul Tesla l-a ironizat, într-un ton aparent amuzant, pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, făcând glume despre transformarea sa fizică din ultimii ani.

„A trecut de la a fi un tocilar slab la a arăta ca The Rock”, a spus Musk râzând. El a continuat comentariul despre noua formă fizică a lui Bezos: „S-a făcut masiv la 59 de ani. Avea un gât ca o ață, iar acum arată ca un culturist. Gâtul lui e mai mare decât capul.”

Gazda podcastului, Joe Rogan, l-a provocat pe Musk să îi urmeze exemplul lui Bezos și să meargă mai des la sală. „Cu siguranță ia testosteron, e foarte lucrat”, a glumit Rogan. Musk a răspuns ironic: „Prefer să ridic rachete, nu greutăți.”

După apariția interviului, rețelele sociale s-au umplut de reacții. Unii internauți au luat totul ca pe o glumă, în stilul caracteristic al lui Musk, în timp ce alții au criticat comentariile sale despre aspectul fizic al rivalului său. Jeff Bezos, cunoscut pentru profilul său mult mai discret și lipsit de controverse, nu a oferit nicio replică și, cel mai probabil, nici nu o va face.

Elon Musk, în continuare cel mai bogat om din lume

Deși rămâne de văzut dacă Musk va decide să își întărească mușchii și în sala de sport, este clar că „mușchiul său financiar” este mai puternic ca oricând. Potrivit clasamentului Forbes, antreprenorul se află în prezent pe primul loc în topul celor mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la 482 de miliarde de dolari.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, ocupă locul patru în același clasament, cu o avere de 254 de miliarde de dolari.

Detalii despre nunta din Veneția a lui Jeff Bezos

Miliardarul Jeff Bezos și soția sa, Lauren Sanchez, s-au căsătorit în iunie, în cadrul unei fastuoase sărbători de mai multe zile, la Veneția, Italia, înconjurați de numeroase celebrități.

Pe durata weekendului de nuntă, Sánchez a purtat o impresionantă colecție de ținute de lux, de la o rochie semnată Alaïa, o rochie-sacou Dior, o creație vintage Alexander McQueen, până la o spectaculoasă rochie corsetată Schiaparelli. Pentru ceremonia religioasă, ea a ales o rochie de mireasă din dantelă, cu mâneci lungi și corset, semnată Dolce & Gabbana.

Lauren Sánchez și Jeff Bezos și-au sărbătorit nunta fastuoasă în Italia, pe parcursul mai multor zile, în cadrul unor festivități la care au participat numeroase vedete, printre care Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kylie Jenner, Karlie Kloss, Leonardo DiCaprio, Usher și Tom Brady. De asemenea, printre invitații de seamă s-au numărat Regina Rania a Iordaniei, Bill Gates și partenera sa Paula Hurd, François-Henri Pinault, Diane von Fürstenberg, Domenico Dolce și Tommy Hilfiger.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în 2023, Sánchez a spus că Amal Clooney și Salma Hayek sunt sursele ei principale de inspirație în materie de stil.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere'

foto: Profimedia

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro