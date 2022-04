Demi Moore are o nouă relație. Cine este iubitul celebrei actrițe

Demi Moore trăiește o poveste de dragoste alături de celebrul bucătar Daniel Humm. Cei doi au fost văzuți pentru prima oară împreună în luna martie, când au participat la show-ul Chloé, din cadrul Săptămânii de Modă de la Paris. Cuplul a stat în primul rând la spectacol, alături de Maria Sharapova și de Gugu Mbatha-Raw.

Daniel Humm este unul dintre cei mai cunoscuți bucătari ai lumii, acesta deținând restaurantul Eleven Madison Park din New York, restaurantul Davies and Brook din Londra și fiind cel care a deschis restaurantele NoMad din New York și Los Angeles. În plus, Humm a publicat de-a lungul timpului mai multe cărți de gătit.

Vestea că Demi Moore și Daniel Humm formează un cuplu vine la doar o zi după ce fostul său soț, Bruce Willis, a anunțat prin intermediul unui comunicat dat publicității de familia lui că renunță la actorie din cauza unei afecțiuni medicale.

„Pentru minunaţii fani ai lui Bruce, noi, ca familie a lui, vrem să anunţăm că mult iubitul nostru Bruce s-a confruntat cu anumite probleme de sănătate şi a fost diagnosticat recent cu afazie, care îi afectează capacităţile cognitive. Ca urmare a acestui fapt, Bruce se va retrage din cariera de actor, care a însemnat atât de mult pentru el”, a anunţat familia starului american în comunicatul oficial.

„Aceasta este o perioadă cu adevărat dificilă pentru familia noastră şi apreciem iubirea, compasiunea şi sprijinul vostru neîntrerupte. Vom trece prin aceste lucruri împreună, ca o familie unită, şi am vrut să anunţăm fanilor aceste lucruri, deoarece ştim cât de mult înseamnă el pentru voi şi cât de mult însemnaţi voi pentru el”, precizează acelaşi comunicat.

Documentul a fost semnat de actuala soţie a actorului Bruce Willis, Emma Heming Willis, precum şi de fosta lui soţie, Demi Moore, şi de fiicele starului american – Rumer, Scout, Tallulah, Mabel şi Evelyn.

Foto: Arhiva ELLE

