Dana Rogoz, imagine adorabilă cu cei doi copii

Urmăritorii Danei Rogoz sunt deja obișnuiți cu faptul că actrița publică deseori imagini cu familia ei și împărtășește anumite momente de care are parte.

Dana Rogoz a povestit cu mai multe ocazii faptul că Vlad și Lia, cei doi copii ai ei, se înțeleg foarte bine. Actrița a dezvăluit chiar că băiatul cel mare este foarte grijuliu cu sora lui. Recent, Dana Rogoz a publicat pe Instagram o fotografie adorabilă cu cei doi copii dormind unul lângă altul. Imaginea a fost însoțită de o descriere, în cadrul căreia vedeta a făcut o mărturisire despre fiul ei.

Dana Rogoz a avut parte de o vacanță superbă în Thailanda alături de familia ei. Cât timp se afla în această călătorie, actrița a fost întrebată de către fanii ei cum a reușit să păstreze un echilibru în ceea ce privește programul celor doi copii. Spre surprinderea multora, actrița a dezvăluit că ea și soțul ei, Radu Dragomir, nu sunt stricți când vine vorba de acest lucru. Actrița adoră să călătorească și și-a dus copiii, încă de la o vârstă fragedă, în vacanțe în locuri îndepărtate, așa că Vlad și Lia s-au adaptat repede.

„Lia dormind lângă noi la masă, în timp ce ne luăm prânzul liniștiți, pare să fi fost cea mai iubită imagine a zilei, dintre toate cele postate în stories. Am primit foarte multe mesaje în privat legate de somnul ei, dacă am vreun secret anume, dar adevărul e că și Vlad și ea au dormit oriunde și oricând. Cred că nici nu au avut încotro. Efectiv au fost nevoiți de mici să se adapteze stilului nostru de viață. Așa cum vă povesteam, noi nu am fost niciodată genul de părinți super stricți cu programul lor, să îi culcăm numai la ei în pat, numai cu o anumită pătură sau jucărie, numai într-un anumit fel. Lia, la fel ca Vlad la vârsta ei, adoarme cel mai rapid în cărucior, când vine ora de somn. Apoi facem ușor transferul oriunde, în pat, pe două fotolii, scaune, improvizăm ceva, în funcție de locul în care ne aflăm. Azi a adormit în sistemul de purtare și de acolo am scos-o și am așezat-o pe acest pătuț improvizat, pentru care și doamna de la restaurant m-a ajutat imediat cu niște perne moi suplimentare. Ah, și nu au o problemă cu zgomotele: când dorm, dorm amândoi profund. În concluzie, am avut un prânz în tihnă, am ras 3 feluri de mâncare, în timp ce Lia a dormit continuu, neîntoarsă.”