Dana Rogoz și Radu Dragomir au aniversat 9 ani de căsnicie

Dana Rogoz și Radu Dragomir au sărbătorit 9 ani de la căsătorie, ocazie cu care actrița a făcut o declarație publică, pe rețelele sociale, partenerului său de viață, împreună cu care are doi copii.

„9 ani de atunci ❤ Azi sărbătorim Nunta de Salcie, sub salcia din curtea viitoarei noastre case de vacanță din Viscri. Pentru că avem nenumărate planuri minunate pentru anii care urmează, tot împreună. Te iubesc, Radu meu bun.” Postarea prilejuită de aniversarea nunții dintre Dana Rogoz și Radu Dragomir i-a emoționat pe fanii vedetei, care s-au grăbit să o felicite pentru sărbătoarea din familie.

Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au sărbătorit aniversarea la Viscri, satul din Transilvania în care revin deseori, alături de cei doi copii ai lor, și unde au și cumpărat o casă bătrânească pe care urmează să o renoveze. Pentru moment, aceștia își vizitează proprietatea cu rulota, o modalitate boemă, dar și confortabilă, de a călători cu copiii.

Dana Rogoz povestea tot pe Instagram, în urmă cu câteva zile, că a început o mini-amenajare a grădinii, astfel încât să se poată bucura de aer liber. „Așa am amenajat ieri grădina noastră de la Viscri. Fă rai din ce ai! Și cum casă încă nu avem, pentru că e în continuare la stadiu de ruină, am parcat autorulota în curtea ei și am făcut o comandă pentru câteva piese și decorațiuni de exterior, care să ne bucure zilele și nopțile petrecute aici.”

Dana Rogoz și Radu Dragomir și-au transformat micul camping și în cinematograf în aer liber într-una dintre seri, iar vedeta a povestit și că Vlad și Lia, cei doi copii ai ei, sunt foarte fericiți să petreacă timp la țară. „Suntem la Viscri, dormim în autorulotă, ne plimbăm toată ziua pe uliță, mâncăm excelent pe la casele vecinilor și ne bucurăm, ca de fiecare dată, de spectacolul serii, când animalele se întorc la casele lor.”

Foto: Instagram

