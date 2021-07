Dana Rogoz, declarații emoționante despre moartea tatălui ei

Dana Rogoz a fost invitată în cadrul unui podcast și a vorbim cu emoție despre tatăl său, care a murit în urmă cu 7 ani ani, fiind bolnav de leucemie.

„A avut acest timp să ne vorbească înainte de a muri. S-a întâmplat când aveam 29 de ani. (…) Mi-a zis că oamenii nu dispar de tot dacă continui să vorbești despre ei. El a avut leucemie într-o formă acută, foarte, foarte acută, s-a întâmplat fulger, la o săptămână de la diagnostic, a fost ca un accident de mașină”, a dezvăluit Dana Rogoz.

„De Paște era în Munții Apuseni și a obosit pe un traseu, mi-a zis că o se se oprească să-și facă analizele pe drum, analizele evident n-au ieșit bine, duminică și-a făcut analize, iar sâmbătă următoare a murit”, a mai povestit vedeta.

În luna mai, Dana Rogoz a postat și un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram, în ziua în care s-au împlinit 7 ani de la moartea tatălui său.

„Mi-e teama ca o sa incep sa uit. Mi-e teama ca voi pierde din amintirile pe care le am cu el. Cand l-am nascut pe Vlad mi-a facut cadou un cantar mic de bucatarie, deloc sofisticat, spunandu-mi ca imi va fi util cand voi incepe diversificarea. Si asa a fost. Ba chiar l-am folosit si cand am inceput diversificarea cu Lia, doar ca intr-o zi s-a stricat. Nu se mai poate repara, am fost nevoita sa cumpar altul intre timp, dar totusi nu l-am putut arunca. Il tin acolo, in dulapul din bucatarie, si de fiecare data cand dau de el, imi amitesc de tata. Uneori ma si enerveaza, ca din automatism il scot pe el din sertar, in loc sa il scot pe cel nou si functional. Ma enerveaza cam cum ma enervau si telefoanele lui tata prin adolescenta. Am ajuns sa ma agat de orice obiect, de teama ca odata cu pierderea lui, mai dispare putin din tata. Mi-e teama si ciuda pe mine ca as putea sa uit din amintirile pe care le mai am cu el. Caci multe le-am uitat sau nu le-am aflat niciodata cat timp inca traia, crezand ca el va fi acolo, oricand voi avea nevoie.

Data de 10 mai in schimb va ramane mereu in calendar sa imi aminteasca de el. Caci azi se implinesc 7 ani de cand a murit”, a scris actrița postând și câteva imagini din copilărie cu ea și tatăl său.

