Dana Rogoz a plecat în vacanță alături de soțul ei și cei doi copii

Dana Rogoz a plecat în vacanță alături de soțul ei, Radu Dragomir, și cei doi copii pe care îi au împreună, Vlad, în vârstă de 7 ani, și Lia, în vârstă de 1 an.

Dana Rogoz a împărtășit mai multe detalii despre această vacanță în cadrul unui articol publicat pe blogul personal, mărturisind că este pentru prima dată când pleacă în afara țării alături de cei doi copii. În ceea ce privește destinația, actrița a dezvăluit că au ales că plece în Grecia. „Azi plecăm în prima noastră vacanță cu 2 copii în afara țării. Sunt super entuziasmată și curioasă și puțin temătoare, dar și fericită că în sfârșit se întâmplă!”

Actrița a precizat faptul că dacă nu ar fi fost pandemie, ar fi călătorit mult mai mult, dar ar fi experimentat și alte destinații. „Și uite că exact așa cum ne vedeți plecăm azi în prima noastră vacanță în afară țării, în Grecia, mai precis în Zakynthos. E prima oară când ajungem acolo (…) Dacă nu era pandemie, am fi călătorit mult mai mult până acum și sigur ne-am fi aventurat până mai departe. Când eram însărcinată mă visam cu amândoi undeva în Asia, într-un food court, mânjiți de zeama fructelor proaspete. Dar acum Grecia sună așa exotic!”, a scris Dana Rogoz pe blogul personal.

De asemenea, Dana Rogoz a relatat într-o postare publicată pe contul ei de Instagram o întâmplare amuzantă de care a avut parte alături de familia ei chiar în momentul în care au ajuns la aeroport. „Am ajuns la aeroport. Am scos toate bagajele din mașina care ne-a adus, doar că am uitat o cutie cu pizza sus, pe capota ei. Era o pizza pe care o comandasem acasă, dar pe care nu apucasem să o mâncăm înainte de a pleca spre aeroport. „PIZZAAAA!” a strigat Vlad după mașina care pleca împreună cu ea. Radu s-a repezit să o recupereze, moment în care pălăria i-a scăpat în stradă. „Zici că suntem din desene animate” a concluzionat Vlad, râzând, pe bună dreptate. Și așa binedispuși cum eram după această primă peripeție, de început de vacanță, l-am rugat pe Radu să ne facă repede niște poze în fața aeroportului. Și toate au ieșit așa. Nu, nu trebuie să va schimbați dioptria, așa sunt ele… mai speciale. Hai că am început bine prima noastră vacanță în afara țării în această formulă.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Dana Rogoz (@danarogoz)

Dana Rogoz a devenit pentru a doua oară mamă pe 20 mai 2020. Soțul ei, regizorul Radu Dragomir, nu a putut fi alături de ea în sală, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemie și și-a văzut fetița abia după trei zile, odată cu externarea. Actrița și partenerul ei s-au căsătorit în 2012.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro