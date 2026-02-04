Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu la Londra

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra de un ceas foarte rar și scump Richard Mille, care valorează două milioane de lire sterline. Creatorul de modă a rămas fără prețiosul obiect în urmă cu o săptămână, în cartierul exclusivist londonez Mayfair, relatează Daily Mail.

Cătălin Botezatu a fost jefuit la Londra

Cătălin Botezatu, în vârstă de 59 de ani, a fost jefuit în Berkeley Square, la ora 23:50, joi, 29 ianuarie.

Se știe că bandele vânează victime în cartierul exclusivist londonez Mayfair. Younes Djoudim, în vârstă de 33 de ani, din Slough, Berkshire, a fost pus sub acuzare pentru furt și a fost reținut în arest preventiv la Tribunalul Magistraturilor din Westminster, sâmbătă.

Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro

Ceasul Richard Mille furat de la Cătălin Botezatu este probabil parte din Seria Sapphire, considerată a include unele dintre cele mai rare ceasuri din lume. Aceste ceasuri sunt toate sculptate în blocuri de cristal de safir. Există patru tipuri: RM 56-02 Tourbillon, RM 56-01, RM 27-04 şi RM 52-05.

Sunt foarte căutate în lumea vedetelor. Legenda tenisului Rafael Nadal este cunoscut pentru că deţine unul, la fel şi pilotul de F1 Charles Leclerc. Jay Z are, de asemenea, un Richard Mille RM 056 Blueprint în valoare de două milioane de lire sterline, o versiune prototip.

A fost arestat un bărbat sub suspiciunea de jaf

Un purtător de cuvânt al Metropolitan Police a declarat: „La 00:14, joi, 29 ianuarie, ofițerii au răspuns la rapoarte privind un jaf care avea loc în Berkeley Square, Mayfair”.

„Ofițerii s-au deplasat la fața locului și au discutat cu victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani. Mai târziu în aceeași zi, un bărbat aflat în jurul vârstei de 30 de ani a fost arestat sub suspiciunea de jaf. Sâmbătă, 31 ianuarie, Younes Djoudi, 33 de ani (născut la 27.07.1992), din High Street, Slough, a fost pus ulterior sub acuzare pentru jaf. Acesta a apărut în fața Tribunalului Magistraturilor Westminster în aceeași zi și a fost reținut în arest preventiv. Următoarea apariție a lui Djoudi în instanță este programată pentru vineri, 27 februarie, la Southwark Crown Court.”, se arată în declarația poliției.

Botezatu este descris de Dailymail drept un creator de modă al vedetelor de la Hollywood, care a lucrat pentru firme de prestigiu precum Vogue și Versace. Botezatu și-a fondat propriul brand de modă — casa de modă Delphi — în anii 1990, deschizând prima său boutique în România, țara sa natală.

În prezent, Cătălin Botezatu, care este unul dintre cei mai apreciați designeri din România, lucrează cu clienți importanți din lumea showbiz-ului internațional, inclusiv cântăreața și actrița americană Vanessa Williams. De asemenea, el proiectează parfumuri și bijuterii, pe lângă catalogul său de îmbrăcăminte. În anul 2000, a devenit primul designer de modă din lume căruia i s-a permis să realizeze o ședință foto de modă în perimetrul siturilor antice.

