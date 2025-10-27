Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru participarea de câteva zile la Asia Express 2025

Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, a adus o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate aseară.

Cătălin Botezatu, apariție neașteptată la Asia Express 2025

Cu multe valize și așteptări înalte, în perfect acord cu stilul său de viață sofisticat, Botezatu și-a făcut intrarea în competiție în stilul care l-a consacrat – spectaculos și sigur pe sine. Deși vine dintr-o lume a luxului, acesta se arată pregătit să lase totul deoparte pentru a trăi pe pielea lui aventura Asia Express.

Prima zi din această etapă a venit cu o provocare inedită și plină de simbolism: concurenții au trebuit să își arate aprecierea față de Mama Natură realizând două accesorii inspirate de aceasta. Echipele au primit coșuri cu materiale și imagini de referință, iar misiunea lor a fost să creeze accesorii care să semene cât mai mult cu cele din poze.

După proba de creație, i-a așteptat o nouă provocare inspirată din viața localnicilor. Acolo l-au cunoscut pe domnul Nai, care de generații trăiește din recoltarea stridiilor. Recent, el a descoperit o algă rară, cunoscută sub numele de caviar verde, considerată o delicatesă servită în cele mai exclusiviste restaurante. Concurenții au trebuit să-l ajute la recoltarea algelor, să pregătească șiraguri din cochilii și să le atârne de cutiile de polistiren din lac, așa cum face familia sa de ani de zile.

Pentru Karmen și Olga Barcari, începutul acestei etape a venit cu o nouă provocare – un handicap special care le va testa răbdarea și adaptabilitatea: nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Deși este una dintre cele mai dificile, cele două concurente sunt hotărâte să ducă misiunile la bun sfârșit și să nu se lase descurajate.

Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru participarea la Asia Express 2025

Cătălin Botezatu s-a implicat activ în probele pe care au trebuit să le facă Olga și Karmen, dorind să le ajute pe cele două concurente să ajungă cât mai repede la final.

Cei trei chiar au făcut o probă care a implicat apariția în rochii de mireasă pe străzile din Vietnam. Karmen, Olga Barcari și Cătălin Botezatu s-au descurcat exemplar. Au găsit rapid un magazin de la care au luat rochiile, s-au îmbrăcat și au pornit spre pupitrul prezentatoarei Irina Fodor, acesta fiind cu siguranță unul dintre cele mai memorabile momente din acest sezon de Asia Express.

Deși a afirmat în repetate rânduri că emisiunile-concurs nu sunt pentru el, Cătălin Botezatu a acceptat să facă parte dintr-o singură ediție Asia Express 2025. Conform Cancan, Cătălin Botezatu ar fi primit 10.000 de euro pentru ediția în care a participat. Antena 1 nu a confirmat această sumă, rămâne doar o speculație.

Ce sumă primesc cameramanii de la Asia Express pentru zilele de filmare

Telespectatorii urmăresc cu sufletul la gură fiecare emisiune Asia Express pentru a vedea evoluția concurenților pe parcursulor probelor deloc simple, dar și pentru a descoperi destinații uluitoare și culturi pe care încă le credeau necunoscute. Imaginile surprinse de cameramani sunt spectaculoase, iar aceștia depun o muncă titanică și în condiții de lucru foarte grele, fie cu temperaturi scăzute, zile caniculare și cu situații limită și chiar periculoase. Și pentru aceștia, Asia Express reprezintă un permanent test al rezistenței și răbdării, mai ales că echipamentelor lor cântăresc foarte mult.

Cameramanii ar primi între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon, fiind plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise, după cum transmite publicația Gândul. Cele 44 de zile se împart în 11 etape, de obicei: prima etapă durează 5 zile, iar celelalte 10 etape câte 4 zile fiecare.

Citește și:

Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Nu știu voi, dar eu…'

Foto: PR

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro