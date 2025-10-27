Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru participarea de câteva zile la Asia Express 2025

Cătălin Botezatu s-a implicat activ în probele pe care au trebuit să le facă Olga și Karmen, dorind să le ajute pe cele două concurente.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru participarea de câteva zile la Asia Express 2025

Primul episod al etapei a opta, ultima din Vietnam, a adus o ediție memorabilă, plină de culoare, emoție și o apariție-surpriză spectaculoasă. Cătălin Botezatu este „handicap” al ediției Asia Express – Drumul Eroilor, difuzate aseară.

Cătălin Botezatu, apariție neașteptată la Asia Express 2025

Cu multe valize și așteptări înalte, în perfect acord cu stilul său de viață sofisticat, Botezatu și-a făcut intrarea în competiție în stilul care l-a consacrat – spectaculos și sigur pe sine. Deși vine dintr-o lume a luxului, acesta se arată pregătit să lase totul deoparte pentru a trăi pe pielea lui aventura Asia Express.

Prima zi din această etapă a venit cu o provocare inedită și plină de simbolism: concurenții au trebuit să își arate aprecierea față de Mama Natură realizând două accesorii inspirate de aceasta. Echipele au primit coșuri cu materiale și imagini de referință, iar misiunea lor a fost să creeze accesorii care să semene cât mai mult cu cele din poze.

După proba de creație, i-a așteptat o nouă provocare inspirată din viața localnicilor. Acolo l-au cunoscut pe domnul Nai, care de generații trăiește din recoltarea stridiilor. Recent, el a descoperit o algă rară, cunoscută sub numele de caviar verde, considerată o delicatesă servită în cele mai exclusiviste restaurante. Concurenții au trebuit să-l ajute la recoltarea algelor, să pregătească șiraguri din cochilii și să le atârne de cutiile de polistiren din lac, așa cum face familia sa de ani de zile.

Pentru Karmen și Olga Barcari, începutul acestei etape a venit cu o nouă provocare – un handicap special care le va testa răbdarea și adaptabilitatea: nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Deși este una dintre cele mai dificile, cele două concurente sunt hotărâte să ducă misiunile la bun sfârșit și să nu se lase descurajate.

Câți bani ar fi primit Cătălin Botezatu pentru participarea la Asia Express 2025

Cătălin Botezatu s-a implicat activ în probele pe care au trebuit să le facă Olga și Karmen, dorind să le ajute pe cele două concurente să ajungă cât mai repede la final.

Cei trei chiar au făcut o probă care a implicat apariția în rochii de mireasă pe străzile din Vietnam. Karmen, Olga Barcari și Cătălin Botezatu s-au descurcat exemplar. Au găsit rapid un magazin de la care au luat rochiile, s-au îmbrăcat și au pornit spre pupitrul prezentatoarei Irina Fodor, acesta fiind cu siguranță unul dintre cele mai memorabile momente din acest sezon de Asia Express.

Deși a afirmat în repetate rânduri că emisiunile-concurs nu sunt pentru el, Cătălin Botezatu a acceptat să facă parte dintr-o singură ediție Asia Express 2025. Conform Cancan, Cătălin Botezatu ar fi primit 10.000 de euro pentru ediția în care a participat. Antena 1 nu a confirmat această sumă, rămâne doar o speculație.

Ce sumă primesc cameramanii de la Asia Express pentru zilele de filmare

Telespectatorii urmăresc cu sufletul la gură fiecare emisiune Asia Express pentru a vedea evoluția concurenților pe parcursulor probelor deloc simple, dar și pentru a descoperi destinații uluitoare și culturi pe care încă le credeau necunoscute. Imaginile surprinse de cameramani sunt spectaculoase, iar aceștia depun o muncă titanică și în condiții de lucru foarte grele, fie cu temperaturi scăzute, zile caniculare și cu situații limită și chiar periculoase. Și pentru aceștia, Asia Express reprezintă un permanent test al rezistenței și răbdării, mai ales că echipamentelor lor cântăresc foarte mult. 

Cameramanii ar primi între 5.500 și 6.500 euro pentru întregul sezon, fiind plata pentru 44 de zile de filmări propriu-zise, după cum transmite publicația Gândul. Cele 44 de zile se împart în 11 etape, de obicei: prima etapă durează 5 zile, iar celelalte 10 etape câte 4 zile fiecare.

Citește și:
Radu Vâlcan a făcut marele anunț despre Insula Iubirii, sezonul 10. Ce a dezvăluit prezentatorul: „Nu știu voi, dar eu…'

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ilinca Vandici, fotografiată împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV
People
Ilinca Vandici, fotografiată împreună cu presupusul ei partener. Cine ar fi iubitul prezentatoarei TV
Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025. Ce a dezvăluit artista: "Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli..."
People
Anda Adam, despre momentele controversate de la Asia Express 2025. Ce a dezvăluit artista: "Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli..."
Channing Tatum, mărturisiri sincere despre divorțul de Jenna Dewan: "A fost o despărțire dureroasă"
People
Channing Tatum, mărturisiri sincere despre divorțul de Jenna Dewan: "A fost o despărțire dureroasă"
Nicole Cherry se mută în casă nouă. Imagini cu locuința ei: "Un vis mare, împlinit"
People
Nicole Cherry se mută în casă nouă. Imagini cu locuința ei: "Un vis mare, împlinit"
Kim Kardashian, diagnosticată cu anevrism cerebral. Vedeta dă vina pe fostul ei soț, Kanye West
People
Kim Kardashian, diagnosticată cu anevrism cerebral. Vedeta dă vina pe fostul ei soț, Kanye West
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
People
Cât costă facultatea la care studiază Emma, fiica Amaliei Năstase: "Să aibă cea mai bună educație"
Libertatea
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Monica Gabor s-a întors în România, în secret. Imagini cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu în București
Andreea Raicu, declarații sincere despre bărbații celebri din viața ei, Tudor Chirilă și Horia Tecău. „Am încercat să salvez cu orice preț”
Andreea Raicu, declarații sincere despre bărbații celebri din viața ei, Tudor Chirilă și Horia Tecău. „Am încercat să salvez cu orice preț”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Dan Alexa, detalii la Asia Express 2025 despre pumnul primit de la Anamaria Prodan: „Știi ce ar fi mai ridicol?”
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica oferă răspunsuri vitale despre sănătatea viitorului copil. Află mai multe
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
ELLE x OPPO Reno14: Am înlocuit camera foto cu un telefon – rezultatul te va uimi!
Antena 1
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Cu ce se ocupă tatăl lui Emil Rengle și ce spune despre fiul lui când se întâlnește cu oamenii. Ce relație au în prezent ei
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Restricții de circulație în centrul Capitalei pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale. Ce se va întâmpla
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Imagini virale cu un Ciobănesc german la metroul din Capitală. Reacțiile internauților sunt copleșitoare: „Îmi vine să plâng”
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Unica.ro
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Wooow, ce veste!! Vedeta noastră a devenit bunică la 45 de ani! Fiica ei a născut în secret, la 20 de ani! Așa ceva nu s-a mai auzit în showbizul românesc!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!”. O cunoscută artistă din România a făcut dezvăluiri tulburătoare din copilărie. Prin ce calvar a trecut
„Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!”. O cunoscută artistă din România a făcut dezvăluiri tulburătoare din copilărie. Prin ce calvar a trecut
Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente de la deschiderea oficială a Catedralei Naționale. Ce a făcut băiețelul pe tot parcursul slujbei și cum a apărut la final / FOTO
Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente de la deschiderea oficială a Catedralei Naționale. Ce a făcut băiețelul pe tot parcursul slujbei și cum a apărut la final / FOTO
catine.ro
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Cele patru zodii care rămân tinere o viață întreagă. Ce trăsături de personalitate le definesc
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 octombrie 2025. Balanțele au nevoie de echilibru emoțional. Află ce se întâmplă cu zodia ta
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
8 articole sezoniere pe care ar trebui să le cureți întotdeauna înainte de depozitare. Care sunt recomandările specialiștilor
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Cât timp se ține ceafa de porc la cuptor. Rețetă, ingrediente și trucuri pentru un gust desăvârșit
Mai multe din people
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
Meghan Markle ar avea un "plan de divorț" pregătit în cazul în care Prințul Harry decide să se întoarcă în Regatul Unit
People

Meghan Markle ar fi luat măsuri pentru un posibil divorț în cazul în care Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie.

+ Mai multe
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
Dana Nălbaru a împlinit 49 de ani. Ce mesaj a transmis de ziua ei de naștere: "Sunt fericită"
People

Dana Nălbaru a transmis un mesaj emoționant în ziua în care a împlinit 49 de ani.

+ Mai multe
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
Orlando Bloom, surprins la o întâlnire romantică la câteva luni de la despărțirea de Katy Perry
People

Orlando Bloom a fost surprins la o întâlnire romantică alături de o femeie misterioasă, la patru luni de la despărțirea de Katy Perry.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC