Kanye West îi cere scuze lui Jay-Z după ce a scris un mesaj șocant despre gemenii săi, pentru ca apoi să pună o întrebare obscenă despre Beyoncé

„Îmi pare rău, Jay Z,” a scris West. „Mă simt prost pentru acel tweet, dar în același timp cred că mi-am dedicat viața acestei industrii și am considerat că mulți oameni îmi sunt familie. Dar când am avut cu adevărat nevoie de sprijin, niciunul dintre rapperi nu a fost alături de mine.”

Im sorry Jay Z



I be feeling bad about my tweet but I still feel I gave my life to this industry and thought so many people were my family but when I needed family on some real shit none of these rap niggas had my back