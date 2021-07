Cine sunt cele trei actrițe care o înlocuiesc pe Samantha Jones în noul Sex and the City

Cu cine va fi înlocuită Samantha, acea man-eater jucată memorabil de Kim Catrall în Sex and the City? Realizatorii proiectului, dar și actrița Sarah Jessica Parker au confirmat că Samantha nu va apărea în continuarea serialului, intitulată And Just Like That și programată să apară în 2021.

De la anunțul oficial al proiectului, fanii serialului și-au exprimat indignarea față de absența personajului lor preferat din film, dar au făcut și liste propunând variante pentru persoana cu care va fi înlocuită Samantha.

În cele din urmă, a venit și anunțul care arată că producătorii au decis care sunt cele trei actrițe care vor încerca să suplinească absența lui Kim Catrall. Este vorba despre Nicole Ari Parker, Sarita Choudhury și Karen Pittman.

Nicole Ari Parker nu este deloc străină de rolurile în seriale, ea jucând în numeroase producții TV precum Empire sau Chicago P.D.. Ea va interpreta rolul Lisa Todd Wexley, o femeie foarte bogată care locuiește pe Park Avenue și care are trei copii.

Sarita Choudhury este cunoscută în special datorită rolului din Mississippi Masala, film în care a jucat alături de Denzel Washington. Ea va interpreta rolul Seema Patel, un broker renumit din Manhattan, care se bucură din plin de viața de femeie singură.

În ceea ce o privește pe Karen Pittman, ea va interpreta rolul Dr. Nya Wallace, personaj descris de producători ca fiind o profesoară de Drept de la Universitatea Columbia, extrem de inteligentă, dar și problematică.

După o îndelungă așteptare (și un conflict evident cu Kim Cattrall), Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon și Kristin Davis au început filmările la producția HBO Max And Just Like That, continuarea îndrăgitului serial Sex and the City. Filmările au loc, așa cum era de așteptat. în New York.

Sarah Jessica Parker a dat câteva detalii despre acțiunea din serial. Actrița a dezvăluit că în serial va fi abordată și tema pandemiei de coronavirus: „Evident că va face parte din scenariu deoarece este vorba despre orașul în care locuiesc personajele. COVID-19 a schimbat relațiile dintre oameni pentru că unii prieteni au dispărut. Am mare încredere că scenariștii vor examina în detaliu acest aspect”, a declarat Parker într-un interviu acordat Vanity Fair.

