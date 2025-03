Cine ar fi câștigătorul Survivor România 2025. A obținut marele trofeu și premiul de 100.000. de euro

Mai este foarte puțin timp până când fanii vor afla cine este câștigătorul Survivor România 2025, persoana care va obține mult râvnitul trofeu, dar și premiul substanțial de 100.000. de euro.

Survivor România 2025 a debutat la PRO TV pe 3 februarie. Cei 20 de concurenți care au intrat la început în lupta pentru titlul de Survivor sunt: Adi Coșeru, Adina Gache, Alex Furman, Alexia Preda, Bitză, Cristian Marinescu, Darius Măcinic, Diana Ursu, Diandra Moga, Dorian Afro, Ema Kovacs, Francesca Chebuțiu, Ina Shan, Larisa Popa, Mario Longa, Roxana Chiperi, Sebastian Coțofană, Silvia Gherasim, Uwe dai Măcinic si Vasile Petrovschi. Pe măsură ce unii concurenți au fost eliminați, alți aspiranți la marele trofeu au intrat în joc: Raul Săpătaru, profesor de educație fizică și sport, și Ionela Dobre, antrenor personal.

Acest sezon al emisiunii Survivor nu pare a se bucura de același succes precum precedentele, mai ales după ce ora de difuzare a fost schimbată, astfel că emisiunea poate fi urmărită în prezent la PRO TV în zilele de luni, marți și miercuri de la 23:30.

Mai mult decât atât, se pare că marea finală a fost deja filmată pe 21 martie, astfel că presa mondenă a aflat din diverse surse cine ar fi câștigătorul Survivor România 2025.

Conform FANATIK, marea finală s-a dat între concurenții Raul Săpătaru, Uwe Dai Măcinic și Vasile Petrovschi. Cei trei au dat tot ce au avut mai bun pentru a obține marele trofeu, însă doar unul a reușit să îl obțină. Astfel, câștigătorul Survivor România 2025 ar fi Raul Săpătaru, profesor de educație fizică și sport.

Într-un interviu acordat recent, Daniel Pavel a vorbit despre surprizele pe care noul sezon Survivor le-a pregătit atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă.

„Caractere și personalități multi-fațetate, arhetipuri umane care le vor aminti fanilor de personaje din Hall of Fame-ul Survivor România, dar și tipologii complet noi, proaspete, gata să intre în cursa vieții lor, cu toate armele și bagajele, știute și neștiute. Există deja, într-adevăr, premisele unor alianțe și strategii de joc, capacitatea de a îndura fără multă vorbă, în cazul unora, sau extrem de extrovert, în cazul altora. Cu alte cuvinte, semne super bune anul are”, a povestit Daniel Pavel pentru VIVA! .

Prezentatorul are numai cuvinte de laudă de spus la adresa concurenților din acest sezon Survivor.

Castingul este admirabil făcut și din acest punct de vedere. Pigmentat, ici-colo, în punctele esențiale, cu oameni care și-au câștigat deja o formă de notorietate mediatică. Am dat din cap, pe hip-hop, pe muzica unor artiști cum este Bitză (râde), ca noi toți, am observat evoluțiile în diverse reality-show-uri ale altora – spre exemplu, pe Marinescu în calitate de fan înfocat al Survivor România, dar de cunoscut personal am fost invitatul lui Sebastian Coțofană, în epoca sa de la PRO FM. Ceea ce simt să fac ca precizare extrem de importantă pentru acest sezon este cea conform căreia, mai mult decât oricând, Survivor România, cel mai real reality-show din perspectiva anduranței la adversitățile junglei, geografice și sociale, nu este un concurs de popularitate, ci unul de personalitate. Aceasta, corelat și cu faptul că este un show extrem de iubit, face ca cei care acceptă această provocare life-changing să devină foarte cunoscuți ulterior participării. Ca observație personală, din acel punct depinde doar de ei să-și consolideze capitalul de imagine la care trudesc atât de mult, a mai spus el pentru sursa citată.