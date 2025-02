Ana Porgras este însărcinată cu primul copil. Fosta gimnastă și concurentă Survivor a dezvăluit prima imagine cu burtica de gravidă

Fosta gimnastă și concurentă Survivor All Stars Ana Porgras este însărcinată cu primul copil. Ea a anunțat vestea pe conturile de social media dezvăluind o imagine în care se poate observa clar că așteaptă un copil.

Ana Porgras s-a numărat printre cele mai apreciate concurente de la Survivor, ea participând anul trecut și la Survivor România All Stars. Din păcate, ea a fost eliminată din competiție din motive medicale. Accidentarea sa gravă la picior a dus la montarea unui ghips, necesitând o recuperare care nu putea fi realizată în cadrul concursului de la PRO TV.

„Mi se pare că am ajuns într-un punct al competiției în care nu doar Zanni, exact cum zice și el, ci fiecare ar trebui să se gândească la el, în punctul ăsta. (…) Este trist pentru mine că am ajuns până aici și plec așa. Dacă în primul sezon în care am participat am simțit că am lăsat ceva neterminat, acum, în momentul ăsta, chiar dacă plec, simt că mi-am făcut datoria aici. Îmi pare rău că mă despart de voi, m-am atașat de voi. (…) Survivor e competiția care îți testează limitele la maximum. Dar cred că limita cea mai importantă care îți este testată aici este răbdarea”, a declarat Ana Porgras în mai 2024, când a fost eliminată de la Survivor.

Ana Porgras este însărcinată cu primul copil

Acum, gimnasta în vârstă de 31 de ani și-a surprins fanii care o urmăresc în număr mare pe rețelele de socializare cu anunțul că va deveni în câteva luni mamă. Ana Porgras este însărcinată cu primul copil, însă, până acum nu a dezvăluit și identitatea bărbatului cu care va avea un copil, ea fiind foarte rezervată în a-și expune viața amoroasă pe internet. Conform presei mondene, se pare că aceasta trăiește o poveste de dragoste alături de un tânăr din Brașov, orașul în care locuiește fosta gimnastă.

Ana Porgras este una dintre fetele de aur ale gimnasticii românești. Are în palmares zeci de medalii, inclusiv o medalie de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010. De asemenea, a primit o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Europene din 2010 și o medalie de bronz la paralele la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Londra din 2009.

Originară din Bârlad, după un parcurs impresionant în gimnastică, Ana Porgras s-a retras din sport pe vremea când avea 18 ani. Acest lucru s-a întâmplat în 2011, din cauza unei accidentări suferite în finala Campionatului European.

„Cel mai greu a fost momentul când am renunțat. Am luat decizia de pe o zi pe alta. Nu mai puteam nici fizic, simțeam că mă dezintegrez, și nici psihic. În primele luni nu mi-a fost greu, îmi doream să plec, să am o viață normală. Acum realizez că a fost o decizie luată în pripă și putem să mai stăm câteva luni până la Olimpiadă”, spunea fosta concurentă Survivor în urmă cu ceva timp.

