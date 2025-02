Andreea Bănică, mesaj dur pentru persoanele care îi critică alegerile vestimentare, după ce a lansat un nou videoclip: „Este important să rămân fidelă stilului meu”

În urmă cu aproximativ o lună, Andreea Bănică și Georgiana Lobonț au revenit în atenția publicului cu o nouă melodie, „Ghiocelul”, însoțită de un videoclip plin de culoare. Piesa a atras aproape 200.000 de vizualizări pe YouTube, consolidând succesul celor două artiste.

Aceasta nu este prima colaborare dintre ele, Andreea și Georgiana lansând în toamna anului 2023 hitul „Între două nu te plouă”, o melodie care a strâns peste 14 milioane de vizualizări și s-a bucurat de o popularitate uriașă pe rețelele sociale.

Discutând despre lansarea noului single, Andreea Bănică a împărtășit câteva gânduri într-un interviu pentru Libertatea, subliniind relația excelentă pe care o are cu Georgiana Lobonț și cât de bine colaborează pe plan muzical.

La filmări ne-am înțeles de la început și am reușit să ne sincronizăm foarte bine. Georgiana Lobonț este o profesionistă, iar chimia dintre noi a fost evidentă nu doar în fața camerei, dar și în culise. Desigur, ne dorim să colaborăm și pe viitor”, a declarat artista pentru Libertatea.

„Colaborarea cu Georgiana Lobonț pentru ‘Ghiocelul’ a venit într-un mod foarte natural, în urma primei noastre colaborări, ‘Între două nu te plouă’. Eu și Georgiana am avut o chimie instantanee, amândouă am simțit că piesa este perfectă pentru sezonul primăverii. Ne-am dorit ca această melodie lansată alături de Cat Music să fie un imbold pentru toți cei care o ascultă, o sursă de energie pozitivă! Piesa este foarte personală pentru mine, pentru că, atunci când eram mică, furam ghiocei din curțile oamenilor, ca să îi duc mamei. Adoram să fac asta.

Deși se bucură de o carieră de succes în muzică, Andreea Bănică s-a confruntat recent și cu unele critici din partea fanilor. Mai exact, anumite alegeri vestimentare pe care le-a făcut la diverse evenimente sau în postările de pe rețelele sociale au stârnit reacții negative.

„Stilul meu vestimentar este o formă de auto-exprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port. Criticile sunt parte din viața publică, iar pentru mine este important să rămân fidelă stilului meu. Dacă am reușit să stârnesc reacții, înseamnă că am provocat ceva, iar asta nu poate fi decât un semn că am făcut o alegere interesantă. Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a mai spus Andreea Bănică pentru sursa menționată anterior.